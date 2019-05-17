Кабмин направил 5,7 млрд гривен на субсидии: сколько украинцев получат деньги наличными

Кабинет Министров направил на монетизацию субсидий, которые на лето переоформят автоматически, 5,7 млрд гривен для 3,4 млн граждан.\r\nОб этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в эфире канала "Украина", передают Українські Новини.\r\n"Процесс монетизации коммунальных субсидий и льгот - это не разовая акция, а планомерный процесс, который начался и будет продолжен. Эти средства - это государственная поддержка, и она принадлежит людям", - заявил премьер.\r\nГлава правительства также подчеркнул, что процесс монетизации субсидий тесно связан и с процессами модернизации коммунального хозяйства, ответственность за которые несет местная власть.\r\nТакже Гройсман заявил, что призывает местные власти не отключать в городах горячую воду, а провести модернизацию систем водоснабжения.\r\nКроме этого, он обратил внимание, что опыт монетизации субсидий будет учтен и при монетизации других льгот.\r\nРабота в этом направлении начнется, по словам главы правительства, уже с октября текущего года.\r\nКак сообщали Українські Новини, переоформить субсидию в мае должны будут пять категорий субсидиантов.\r\nТакже украинцам назначили больше субсидий в январе-марте.