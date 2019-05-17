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17 мая 2019, пятница, 06:00 67
Экономика 2019-05-17T06:00:05+03:00
Українські Новини
Кабмин направил 5,7 млрд гривен на субсидии: сколько украинцев получат деньги наличными

Кабмин направил 5,7 млрд гривен на субсидии: сколько украинцев получат деньги наличными

Субсидии.
Субсидии.

Кабинет Министров направил на монетизацию субсидий, которые на лето переоформят автоматически, 5,7 млрд гривен для 3,4 млн граждан.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в эфире канала "Украина", передают Українські Новини.

"Процесс монетизации коммунальных субсидий и льгот - это не разовая акция, а планомерный процесс, который начался и будет продолжен. Эти средства - это государственная поддержка, и она принадлежит людям", - заявил премьер.

Глава правительства также подчеркнул, что процесс монетизации субсидий тесно связан и с процессами модернизации коммунального хозяйства, ответственность за которые несет местная власть.

Также Гройсман заявил, что призывает местные власти не отключать в городах горячую воду, а провести модернизацию систем водоснабжения.

Кроме этого, он обратил внимание, что опыт монетизации субсидий будет учтен и при монетизации других льгот.

Работа в этом направлении начнется, по словам главы правительства, уже с октября текущего года.

Как сообщали Українські Новини, переоформить субсидию в мае должны будут пять категорий субсидиантов.

Также украинцам назначили больше субсидий в январе-марте.

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