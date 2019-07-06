Справа не в грошах: Хомчак пояснив, чому молодь не хоче йти до армії

Начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак констатує укомплектованість армії на 90% і виступає за підвищення мінімальної заробітної плати конрктніков до 20 тис. гривень.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Міністерства оборони "Армія Inform", передають Українські Новини.

"На жаль, черги в армію зараз немає. Плинність кадрів велика. Міркуємо над тим, як виправити ситуацію. Незважаючи на те, що укомплектованість армії в цілому становить понад 90 відсотків від визначеної законом кількості, є проблеми з укомплектованістю окремих частин", - сказав він.

Хомчак вважає, що мінімальна зарплата контрактників має становити 20 тис. гривень за винятком доплат за виконання бойових завдань в районі проведення Операції об'єднаних сил.

"Контрактник має отримувати не менше 20 000 гривень. Окремо - надбавка за виконання бойових завдань в районі ООС", - сказав він.

При цьому Хомчак додав, що рівень грошового забезпечення не є головним чинником для молоді в разі вибору військової професії.

"Багатьох відштовхують від служби проблеми взаємин у військових колективах і неповне забезпечення соціальних прав, зокрема, на отримання власного житла", - пояснив він.

Відповідаючи на питання про можливий перехід на повністю контрактну армію, Хомчак сказав, що в цьому є переваги, однак найближчим часом цього не станеться.

"Звичайно, краще мати повністю контрактну, належним чином забезпечену армію. Таке військо має вагомі переваги, це підтверджує світовий досвід. Але в тому випадку, коли ефективно працює система підготовки резерву в державі, яка має працювати без збоїв на будь-якому з етапів, починаючи з середньої школи. Прикладів у світі чимало. Вивчаємо прийнятні для нас. Однак найближчим часом ми не відмовимося від нинішньої змішаної системи комплектування армії", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 квітня міністр оборони Степан Полторак за дорученням колишнього Президента Петра Порошенка (2014-2019) підвищив доплати військовим на передовій на 2 тис. гривень до 12 тис. гривень.

У травні грошова винагорода військовослужбовцям, які перебувають на передовій була збільшена ще на 5 тис. гривень, а в інших районах проведення ООС - на 1 тис. гривень.

Таким чином, мінімальне грошове забезпечення військовослужбовця-контрактника, який залучений до участі в ООС, становить на першій лінії – 27,3 тис. гривень, в інших районах проведення операції – 16,8 тис. гривень.

Видатки на виплату зарплат військовослужбовцям збільшено на 41% до 49,6 млрд гривень в 2019 році.