Военным на передовой увеличат доплаты на 5 тыс. гривен: Порошенко дал поручение Полтораку

Президент Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку увеличить доплаты военным на передовой на 5 тыс. гривен до 17 тыс. гривен.

Об этом он сообщил в ходе визита в зону проведения операции Объединенных сил (ООС), передают Українськi Новини.

"Я принял решение, что мы делаем дальнейшее увеличение доплат денежного содержания бойцам подразделений, которые пребывают на первой линии ООС. Господин министр обороны, поручаю еще поднять доплаты за пребывание на передовой и принять решение об увеличении доплат на 5 тыс. гривен до суммы 17 тыс.", - сказал он.

В начале марта Полторак по поручению Порошенко повысил доплаты военным на передовой на 2 тыс. гривен до 12 тыс. гривен с 1 апреля.

Порошенко добавил, что с учетом 10,3 тыс. гривен денежного обеспечения и 17 тыс. гривен доплаты военные на передовой смогут получать более 27 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, в марте Порошенко поручил Полтораку повысить зарплаты бойцам горно-штурмовых войск на 23%.

С 1 января украинские военные начали получать больше.