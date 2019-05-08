Полторак увеличил оплату военным на передовой на 5 тыс. гривен

Министр обороны Степан Полторак увеличил на 5 тыс. гривен денежное вознаграждение военнослужащим, пребывающим на передовой, и на 1 тыс. гривен - в остальных районах проведения операции объединенных сил.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, передают Українськi Новини.

"Министр обороны Степан Полторак подписал приказ об увеличении (с 1 мая 2019 года) размеров вознаграждений за участие в Операции объединенных Сил на 5 тыс. гривен военнослужащим, которые пребывают на линии боевого столкновения и на 1 тысячу гривен - в других районах проведения Операции объединенных Сил", - сказано в нем.

Таким образом, минимальное денежное обеспечение военнослужащего-контрактника, который привлечен к участию в ООС, будет составлять на первой линии – 27,3 тыс. гривен, в других районах проведения операции – 16,8 тыс. гривен.

Командир взвода на первой линии будет получать от 31,1 тыс. гривен, в других районах – от 20,6 тыс., а командир батальона на первой линии – от 35,5 тыс., в других районах – от 25 тыс. гривен.

Командир бригады, который выполняет задачи на линии боевого соприкосновения, будет получать минимальное денежное обеспечение 42 тыс. гривен, а в других районах ООС – 31,5 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, до этого, в марте, Порошенко поручил Полтораку повысить зарплаты бойцам горно-штурмовых войск на 23%.

При этом украинские военные начали получать больше с 1 января.