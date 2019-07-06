Забруднення пластиком вийшло на новий рівень у світовому океані

Після того, як на глибині Маріанської западини знайшли пластковый пакет, з'явились ознаки присутності в світовому океані нового типу пластикового забруднення. Вчені виявили, що мікрочастинки пластику створюють поверхневу кірку, яка осідає на піску і прибережних скелях, повідомляє "Російська служба ВВС".

Цей пластик створює загрозу безлічі видів живих істот, які мешкають в прибережних районах. Це також новий шлях надходження мікрочастинок пластику до харчового ланцюжку, яка заверушється людиною.

З 2016 року вчені Центру морської екології MARE в Португалії вели спостереження процесів пластикового забруднення, що відбуваються на береговій лінії вулканічного острова Мадейра.

"Пластикова кірка, швидше за все, утворюється в результаті фрагментації великих шматків пластику під впливом ударів об скелі, а в результаті на камені спостерігається присутність шарів, що складаються з мікрочастинок", - розповіла біолог Ігнасіо Жестозо.

Ця пластикова кірка нагадує по консистенції використану жуйку або зубну пасту. Наноси нагадують за формою природні нарости водоростей та лишайників, що робить їх ще більш небезпечними.

Попередні аналізи хімічної природи цих відкладень показали, що вони складаються з поліетилену, який широко використовується в упаковці.

В обстежених районах ці відкладення покривають майже 10% поверхні прибережних скель.

Вчені також виявили, що морські равлики виду Littorina littorea, які харчуються водоростями, заселяють такі скелі. Це може означати, що вони починають поглинати пластик.

Це не перший випадок спостереження того, як пластик починає взаємодіяти з навколишнім середовищем.

Ще в 2014 році повідомлялося про відкриття так званих пластигломератів - утворень, що нагадують зовні камінь і складаються з розплавленого пластику і органічних залишків.

Їх поширення настільки масштабне, що вчені прийшли до висновку: пластмаси, тобто матеріали на основі синтетичних полімерів, стануть основною геологічною ознакою епохи антропоцен і будуть присутні в осадових породах протягом мільйонів років.

"На жаль, розміри цього явища настільки великі, що на планеті залишається вкрай мало місць, де немає пластикового забруднення", - зауважує Жестозо.

Як повідомляли Українські Новини, пакт про боротьбу з пластиковим сміттям підписали 187 країн.

Також 40 тонн сміття дістали з Тихого океану за допомогою супутникових технологій.