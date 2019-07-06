Житло в Києві подорожчало: скільки коштують квартири в різних районах столиці

За перше півріччя 2019 р. найбільше подорожчали однокімнатні квартири, про що розповідають аналітики компанії OLX.

"З початку 2019 року в порівнянні з другим півріччям 2018 ціни на квартири у Києві в середньому зросли: однокімнатні – на 8%, двокімнатні – на 4%, трикімнатні – на 2%. У порівнянні з минулим півріччям найбільше підвищилися ціни на однокімнатні квартири в Шевченківському (26%), Дніпровському (13%) та Печерському (12%) районах. На такому ж рівні залишилася ціна тільки в Дарницькому. Але подорожчали не всі варіанти житла у Києві", – пояснюють аналітики OLX.

Так, вартість однокімнатних квартир у Печерському районі виявилася найвищою – понад 106 тис. дол., в досить престижних Шевченківському та Голосіївському районах квартиру купити можна в середньому за 45 тис. дол. В Оболонському, Солом'янському та Дарницькому районах ціни коливаються від 38 до 40 тис. доларів. Подільський і Дніпровський впевнено триматися посередині – близько 36 тис. доларів за однушку. А найбільш бюджетними виявилися Святошинський і Деснянський район, де квартиру можна купити в новобудові за 30-31 тис. дол.

"Вартість однокімнатних квартир у Києві коливається переважно в діапазоні 35 – 45 тис. дол., Двокімнатних – 50 -70 тис. дол., а трикімнатні продають за 65 – 95 тис. доларів. Трьошки в Шевченківському і Деснянському районах, навпаки, стали дешевшими (130 і 50 тис. доларів відповідно). В Дніпровському ціни залишилися на тому ж рівні (63 тис. дол.). А в інших районах вартість трикімнатних квартир виросла, максимальне зростання на Солом'янці – на 9% (зараз середня ціна троячки там близько 84 тис. дол.)", – відзначають в OLX.

Крім цього, зросла і ціна одного квадратного метра. Так, експерт інформаційно-аналітичного порталу 3m2 Вікторія Берещак розповіла, що за підсумками травня середня вартість житла в новобудовах Києва виросла на 3% – до 24 тис. грн за квадратний метр. Також за її даними за період з травня 2018 по травень 2019 роки. ціна на первинному ринку Києва збільшилася на 8,11%.

"Житло дорожчатиме через об'єктивні причини – через подорожчання вартості будівництва, однак, забудовники навряд чи збільшить ціни вище купівельної спроможності покупця", – сказала Берещак.

Як повідомляли Українські Новини, у червні вторинка в Києві подешевшала на 0,1%.

Тим часом за місяць квартири у київських новобудовах подорожчали на 1,4%.