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05 июля 2019, пятница, 09:40 76
Недвижимость 2019-07-05T09:40:40+03:00
Українські Новини
В июне вторичка в Киеве подешевела на 0,1%

В июне вторичка в Киеве подешевела на 0,1%

В июне по сравнению с маем предложение на вторичном рынке недвижимости в Киеве снизилось на 0,8% до 13 186 квартир.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українські Новини.

Также объем предложения уменьшился по общей площади и в долларовом выражении на 0,5% и 0,6% соответственно.

"В июне средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне 1315 долларов/кв. м, относительно мая средняя цена уменьшилась на 0,1%. В национальной валюте – на 0,5% до 34854 гривен/кв.м. (±0,8%)", - говорится в сообщении.

С января текущего года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 5,5%, в гривневом – на 0,6%.

Сообщается, что в структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долларов - 44%.

Доля квартир в ценовой категории до 50 тыс. долларов составляет 21% от общего предложения, в категории от 100 до 150 тыс. долларов - 16%, от 150 до 250 тыс. долларов - 12% и от 250 тыс. долларов - 7%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком районе - 15%, в Голосеевском районе – 14%, в Шевченковском и Печерском районах - по 13%, в Днепровском и Соломенском – по 11%.

Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Подольском, Оболонском и Святошинском районах – по 6%, в Деснянском – 5%.

При этом в общем объеме однокомнатные квартиры заняли 24%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные - 35% и четырехкомнатные - 9%.

Как сообщали Українськi Новини, более половины украинцев живут в перенаселенных домах.

При этом с каждым годом увеличивается количество устаревшего жилья.

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