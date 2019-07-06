На саміті "Україна-ЄС" обговорять Азовське море і російські паспорти на Донбасі

Саміт "Україна - Європейський Союз", де планується прийняти спільну заяву і підписати 5 фінансових угод, обговорить ситуацію в Азовському морі і додаткову підтримку регіону.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Європейської Ради, передають Українські Новини.

"Ситуація в Азовському морі й додаткові заходи підтримки регіону - на порядку денному. Лідери також засудять російські заходи з надання російського громадянства українцям, які проживають на неконтрольованих державою територіях", - сказано в ньому.

Лідери ЄС та України також обміняються думками про майбутні пріоритети двосторонніх відносин і розглянуть подальші кроки в реалізації угоди про асоціацію.

Крім того, вони обговорять прогрес в українських реформах, особливо в боротьбі з корупцією, і підтримку ЄС їх проведення.

"Реформи в енергетичному секторі та дотриманні верховенства закону також на порядку денному", - сказано в повідомленні.

Також співрозмовники обговорять питання двосторонньої торгівлі та зони вільної торгівлі.

Як повідомляли Українські Новини, Президенти Європейської Ради Дональд Туск та Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, а також верховний представник ЄС Федеріка Могеріні і єврокомісар Йоханнес Хан відвідають Київ для участі у 21-му саміті "Україна - ЄС" 8 липня.