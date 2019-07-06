підписатися на розсилку
25.6 25.95
28.7 29.3
˟
06 липня 2019, субота, 14:13 8
Зовнішня політика 2019-07-06T15:00:01+03:00
Українські Новини
На саміті "Україна-ЄС" обговорять Азовське море і російські паспорти на Донбасі

На саміті "Україна-ЄС" обговорять Азовське море і російські паспорти на Донбасі

Україна-ЄС. Фото: 112
Україна-ЄС. Фото: 112

Саміт "Україна - Європейський Союз", де планується прийняти спільну заяву і підписати 5 фінансових угод, обговорить ситуацію в Азовському морі і додаткову підтримку регіону.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Європейської Ради, передають Українські Новини.

"Ситуація в Азовському морі й додаткові заходи підтримки регіону - на порядку денному. Лідери також засудять російські заходи з надання російського громадянства українцям, які проживають на неконтрольованих державою територіях", - сказано в ньому.

Лідери ЄС та України також обміняються думками про майбутні пріоритети двосторонніх відносин і розглянуть подальші кроки в реалізації угоди про асоціацію.

Крім того, вони обговорять прогрес в українських реформах, особливо в боротьбі з корупцією, і підтримку ЄС їх проведення.

"Реформи в енергетичному секторі та дотриманні верховенства закону також на порядку денному", - сказано в повідомленні.

Також співрозмовники обговорять питання двосторонньої торгівлі та зони вільної торгівлі.

Як повідомляли Українські Новини, Президенти Європейської Ради Дональд Туск та Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, а також верховний представник ЄС Федеріка Могеріні і єврокомісар Йоханнес Хан відвідають Київ для участі у 21-му саміті "Україна - ЄС" 8 липня.

Також у червні В Брюсселі Зеленський і Юнкер подружилися, жартували і обіймалися.

Більше новин про: Азовське море Окуповані території Україна-ЄС Російські паспорти саміт Україна-ЄС

Архів
Новини
Із звільненням трьох уповноважених АМКУ стартувало "розгрібання авгієвих стаєнь", - експерт 14:40
На саміті "Україна-ЄС" обговорять Азовське море і російські паспорти на Донбасі 14:13
Вночі похолодає до +9, вдень заллють сильні зливи: прогноз погоди на Івана Купала 13:48
В Угорщині озвучили умови для розблокування України в НАТО 13:15
На початку липня ціни на автогаз на заправках впали 12:43
більше новин
ДБР почало розслідувати, як Порошенко зняв $34 млн готівкою після інавгурації Зеленського 22:05
СБУ затримала і суд заарештував екс-начальника ППО бригади ДНР 15:09
Кіт, який спостерігає за феєрверком. Фото: rеddit.com/r/cats
Фото дня: кіт, який спостерігає за феєрверком, став зіркою мережі 21:32
Генпрокуратура просить суд заарештувати майно Ющенка 11:04
Власники енерговитратних підприємств прагнуть повернути ручне регулювання тарифів на електроенергію, – Трохимець 15:01
більше новин
ДБР почало розслідувати, як Порошенко зняв $34 млн готівкою після інавгурації Зеленського 22:05
Генпрокуратура просить суд заарештувати майно Ющенка 11:04
Папа Римський Франциск обговорив з Путіним ситуацію в Україні 22:05
"Соціальна справедливість" запропонувала новий підхід для вирішення конфлікту на Донбасі 15:46
Суд зобов'язав ЦВК провести повторне жеребкування партій на виборах Ради 19:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok