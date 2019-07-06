підписатися на розсилку
25.6 25.95
28.7 29.3
˟
  • Головна
  • Новини
  • Події
  • Під Дніпром знайшли тіло дівчинки, яка зникла тиждень тому: гвалтівник і вбивця затриманий
06 липня 2019, субота, 10:23 21
Події 2019-07-06T12:00:01+03:00
Українські Новини
Під Дніпром знайшли тіло дівчинки, яка зникла тиждень тому: гвалтівник і вбивця затриманий

Під Дніпром знайшли тіло дівчинки, яка зникла тиждень тому: гвалтівник і вбивця затриманий

У Дніпропетровській області знайшли тіло зниклого раніше дитину Фото: Facebook/В'ячеслав Аброськін
У Дніпропетровській області знайшли тіло зниклого раніше дитину Фото: Facebook/В'ячеслав Аброськін

У Дніпропетровській області правоохоронці знайшли тіло дівчинки, яку розшукували з 29 червня.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

За його словами, зловмисника затримали вчора, 5 липня. Ним виявився раніше двічі судимий чоловік, 1995 року народження. Він сам вказав місце, де зґвалтував і вбив дівчину, 2005 р. н.

"У вказаному ним місці в ході проведення невідкладних слідчих дій було виявлено труп дитини", - написав Аброськін.

Вбита дівчинка. Фото: Facebook/В'ячеслав АброськінВбита дівчинка. Фото: Facebook/В'ячеслав Аброськін

Він зазначив, що дівчину поліція розшукувала з 29 червня 2019 року, проте уточнив, що зникла дитина ще раніше.

"Батьки не повідомляли, бо дуже були зайняті розпиванням алкогольних напоїв", - додав Аброськін.

Як повідомляли Українські Новини, 19 червня, зниклу 11-річну Дашу Лук'яненко знайшли мертвою у вигрібній ямі в Одеській області.

Раніше Дашу Лук'яненко поліцейські шукали в Одеській області сім днів.

Підозрюваний у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко в Одеській області розповів у своїх первинних свідченнях, що спочатку душив дитину, а потім розділ і викинув тіло у вигрібну яму.

Більше новин про: Нацполіція згвалтування Вбивство дитини

Архів
Новини
Прокуратура повідомила підозра організатору масових бунтів у рівненському СІЗО 11:59
На Закарпатті п'яний водій Mitsubishi на смерть збив 11-річну дівчинку 11:46
Фото: ГУ ГосЧС во Львовской области
2 людини госпіталізовані через падіння дерева на автомобіль у Львівській області 11:18
Зеленський призначив львівським губернатором Мальського 10:57
У Чернігівській області автомобіль впав у річку. Фото: ДСНС
Під Черніговом автомобіль впав у річку з моста, водій загинув 10:53
більше новин
ДБР почало розслідувати, як Порошенко зняв $34 млн готівкою після інавгурації Зеленського 22:05
СБУ затримала і суд заарештував екс-начальника ППО бригади ДНР 15:09
Власники енерговитратних підприємств прагнуть повернути ручне регулювання тарифів на електроенергію, – Трохимець 15:01
Генпрокуратура просить суд заарештувати майно Ющенка 11:04
Кіт, який спостерігає за феєрверком. Фото: rеddit.com/r/cats
Фото дня: кіт, який спостерігає за феєрверком, став зіркою мережі 21:32
більше новин
ДБР почало розслідувати, як Порошенко зняв $34 млн готівкою після інавгурації Зеленського 22:05
Перезапуск судової реформи через КС - найменш перспективний шлях, - екс-міністр юстиції Лавринович 13:43
Генпрокуратура просить суд заарештувати майно Ющенка 11:04
Папа Римський Франциск обговорив з Путіним ситуацію в Україні 22:05
"Соціальна справедливість" запропонувала новий підхід для вирішення конфлікту на Донбасі 15:46
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok