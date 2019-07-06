Під Дніпром знайшли тіло дівчинки, яка зникла тиждень тому: гвалтівник і вбивця затриманий

У Дніпропетровській області знайшли тіло зниклого раніше дитину Фото: Facebook/В'ячеслав Аброськін

У Дніпропетровській області знайшли тіло зниклого раніше дитину Фото: Facebook/В'ячеслав Аброськін

У Дніпропетровській області правоохоронці знайшли тіло дівчинки, яку розшукували з 29 червня.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

За його словами, зловмисника затримали вчора, 5 липня. Ним виявився раніше двічі судимий чоловік, 1995 року народження. Він сам вказав місце, де зґвалтував і вбив дівчину, 2005 р. н.

"У вказаному ним місці в ході проведення невідкладних слідчих дій було виявлено труп дитини", - написав Аброськін.

Вбита дівчинка. Фото: Facebook/В'ячеслав Аброськін

Він зазначив, що дівчину поліція розшукувала з 29 червня 2019 року, проте уточнив, що зникла дитина ще раніше.

"Батьки не повідомляли, бо дуже були зайняті розпиванням алкогольних напоїв", - додав Аброськін.

Як повідомляли Українські Новини, 19 червня, зниклу 11-річну Дашу Лук'яненко знайшли мертвою у вигрібній ямі в Одеській області.

Раніше Дашу Лук'яненко поліцейські шукали в Одеській області сім днів.

Підозрюваний у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко в Одеській області розповів у своїх первинних свідченнях, що спочатку душив дитину, а потім розділ і викинув тіло у вигрібну яму.