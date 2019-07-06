Під Дніпром знайшли тіло дівчинки, яка зникла тиждень тому: гвалтівник і вбивця затриманий

У Дніпропетровській області правоохоронці знайшли тіло дівчинки, яку розшукували з 29 червня.\r\nПро це на своїй сторінці в Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.\r\nЗа його словами, зловмисника затримали вчора, 5 липня. Ним виявився раніше двічі судимий чоловік, 1995 року народження. Він сам вказав місце, де зґвалтував і вбив дівчину, 2005 р. н.\r\n"У вказаному ним місці в ході проведення невідкладних слідчих дій було виявлено труп дитини", - написав Аброськін.\r\nВбита дівчинка. Фото: Facebook\/В'ячеслав Аброськін\r\nВін зазначив, що дівчину поліція розшукувала з 29 червня 2019 року, проте уточнив, що зникла дитина ще раніше.\r\n"Батьки не повідомляли, бо дуже були зайняті розпиванням алкогольних напоїв", - додав Аброськін.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 19 червня, зниклу 11-річну Дашу Лук'яненко знайшли мертвою у вигрібній ямі в Одеській області.\r\nРаніше Дашу Лук'яненко поліцейські шукали в Одеській області сім днів.\r\nПідозрюваний у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко в Одеській області розповів у своїх первинних свідченнях, що спочатку душив дитину, а потім розділ і викинув тіло у вигрібну яму.