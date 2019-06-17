В Одесской области пятый день ищут 11-летнюю девочку

Полиция продолжает искать 11-летнюю Дашу Лукьяненко из села Ивановка, которая пропала 13 июня. В поисках помогают более 200 волонтеров из Одессы.

Исчезновение девочки уже обросло слухами, которые распространяются в социальных сетях: одни говорят, что слышали ее крик, другие пишут, что собаки теряют след, а это значит, что ребенка украли на машине. Как рассказала "Пушкинской" координатор поисков из общественной организации "Лучшие люди" Елена, эти версии не подтверждаются.

"Слухи о машине и криках пока не подтверждаются. Пошли домыслы и это все обросло снежным комом одно на одно. По факту, девочка пропала на участке дороги, где никто ничего не видел и не слышал", - отмечает Елена.

Даша Лукьяненко. Фото: Нацполиция

По ее словам, вчера поиски были прекращены в связи с наступлением ночи, но сегодня утром возобновились.

Как сообщил на своей странице в Facebook первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, девочка пропала между 13:41 и 14:24. Последний раз ее видели недалеко от местного рынка. Полиция подозревает, что ребенок стал объектом преступления.

Даша Лукьяненко. Фото: Нацполиция

К поиску Даши Лукьяненко подключились пилоты местного аэроклуба и водолазы. По факту исчезновения девочки начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины "умышленное убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах". Следствие изымает видео с камер наблюдения, расположенных в районе поисков ребенка, проводятся обыски и опросы. Поисковой операцией руководит лично глава облполиции Олег Бех.

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