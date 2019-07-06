На початку липня дизпаливо на заправках подешевшало

У понеділок-п'ятницю, 1-5 липня, роздрібні ціни на дизпаливо, так само як і ціни на бензин, знизилися на 2,34% з 29,43 до 28,74 гривень за літр.\r\nПро це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.\r\nЗ початку 2019 року роздрібні ціни на дизпаливо знизилися на 0,62% з 28,92 гривень\/літр.\r\nРоздрібні ціни на дизпаливо 1-5 липня, гривень\/літр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазва продукту\r\nСередня ціна на 5 липня\r\nСередня ціна на 1 липня\r\n5 липня в % на1 липня\r\n\r\n\r\nДТ\r\n28,74\r\n29,43\r\n97,66\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Володимира Зеленського просили знизити роздрібні ціни на дизель через падіння оптових цін.\r\nНа початку травня, на заправках України ціни на дизпаливо і бензин зросли.\r\nРаніше ціни на пальне в Україні знизилися. Бензини і дизпаливо за місяць подешевшали на 10-17 копійок, автогаз – на 34. Економісти спрогнозували ціни на паливо в липні.