На початку липня дизпаливо на заправках подешевшало

У понеділок-п'ятницю, 1-5 липня, роздрібні ціни на дизпаливо, так само як і ціни на бензин, знизилися на 2,34% з 29,43 до 28,74 гривень за літр.

Про це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.

З початку 2019 року роздрібні ціни на дизпаливо знизилися на 0,62% з 28,92 гривень/літр.

Роздрібні ціни на дизпаливо 1-5 липня, гривень/літр:

Назва продукту Середня ціна на 5 липня Середня ціна на 1 липня 5 липня в % на 1 липня ДТ 28,74 29,43 97,66

Як повідомляли Українські Новини, у Володимира Зеленського просили знизити роздрібні ціни на дизель через падіння оптових цін.

На початку травня, на заправках України ціни на дизпаливо і бензин зросли.

Раніше ціни на пальне в Україні знизилися. Бензини і дизпаливо за місяць подешевшали на 10-17 копійок, автогаз – на 34. Економісти спрогнозували ціни на паливо в липні.