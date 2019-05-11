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11 мая 2019, суббота, 19:22 12
Экономика 2019-05-11T19:22:20+03:00
Українські Новини
В начале мая на заправках цены на бензин и дизтопливо выросли

В начале мая на заправках цены на бензин и дизтопливо выросли

Со 2 по 11 мая розничные цены на бензин А-92 и А-95 повысились на 0,17% до 29,02-30,14 гривен за литр.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

Розничные цены на бензин А-92 повысились на 0,17% с 28,97 до 29,02 гривен за литр.

Розничные цены на бензин А-95 повысились на 0,17% с 30,09 до 30,14 гривен за литр.

С начала 2019 года розничные цены на бензин А-76/80 сохранились на 25,45 гривен/литр, на А-92 - повысились на 3,72% с 27,98 гривен/литр, на А-95 - повысились на 3,61% с 29,09 гривен/литр.

Розничные цены на бензин 2-11 мая, гривен/литр:

Название продукта Средняя цена на 11 мая Средняя цена на 2 мая 11 мая в % ко 2 мая
А-76/80
А-92 29,02 28,97 100,17
А-95 30,14 30,09 100,17

В то же время розничные цены на дизтопливо повысились на 0,17% с 29,62 до 29,67 гривен за литр.

С начала 2019 года розничные цены на дизтопливо повысились на 2,59% с 28,92 гривен/литр.

Розничные цены на дизтопливо 2-11 мая, гривен/литр:

Название продукта Средняя цена на 11 мая Средняя цена на 2 мая 11 мая в % ко 2 мая
ДТ 29,67 29,62 100,17

Как сообщали Українські Новини, "Консалтинговая группа А-95" прогнозирует рост цен на дизельное топливо и сжиженный газ с 1 июня.

Тем временем автогаз дорожает 11-ю неделю подряд

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