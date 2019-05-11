В начале мая на заправках цены на бензин и дизтопливо выросли

Со 2 по 11 мая розничные цены на бензин А-92 и А-95 повысились на 0,17% до 29,02-30,14 гривен за литр.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.\r\nРозничные цены на бензин А-92 повысились на 0,17% с 28,97 до 29,02 гривен за литр.\r\nРозничные цены на бензин А-95 повысились на 0,17% с 30,09 до 30,14 гривен за литр.\r\nС начала 2019 года розничные цены на бензин А-76\/80 сохранились на 25,45 гривен\/литр, на А-92 - повысились на 3,72% с 27,98 гривен\/литр, на А-95 - повысились на 3,61% с 29,09 гривен\/литр.\r\nРозничные цены на бензин 2-11 мая, гривен\/литр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазвание продукта\r\nСредняя цена на 11 мая\r\nСредняя цена на 2 мая\r\n11 мая в % ко 2 мая\r\n\r\n\r\nА-76\/80\r\n—\r\n—\r\n—\r\n\r\n\r\nА-92\r\n29,02\r\n28,97\r\n100,17\r\n\r\n\r\nА-95\r\n30,14\r\n30,09\r\n100,17\r\n\r\n\r\n\r\nВ то же время розничные цены на дизтопливо повысились на 0,17% с 29,62 до 29,67 гривен за литр.\r\nС начала 2019 года розничные цены на дизтопливо повысились на 2,59% с 28,92 гривен\/литр.\r\nРозничные цены на дизтопливо 2-11 мая, гривен\/литр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазвание продукта\r\nСредняя цена на 11 мая\r\nСредняя цена на 2 мая\r\n11 мая в % ко 2 мая\r\n\r\n\r\nДТ\r\n29,67\r\n29,62\r\n100,17\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, "Консалтинговая группа А-95" прогнозирует рост цен на дизельное топливо и сжиженный газ с 1 июня.\r\nТем временем автогаз дорожает 11-ю неделю подряд