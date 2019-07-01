У Зеленского просят снизить розничные цены на дизель из-за падения оптовых

Представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус заявил, что на рынке дизеля наблюдается существенное снижение цены в оптовом сегменте целый месяц, однако оно не повлияло на розничные цены. Об этом Герус написал на своей странице в Faceook.

"За последние 2 месяца такое снижение составило 18% или почти 5 грн/литр. Однако такое падение не получило своего отражения в снижении розничной цены. Если раньше типичной розничной маржой было около 5 грн/литр, то сейчас такая маржа более 7,5 грн. Чтобы украинцы доверяли процессам дерегуляции и либерализации, они должны чувствовать выигрыш от конкурентных рынков, в частности в виде снижения цен, если на это есть основания. Ни в коем случае нет желания осуществлять ручное регулирование цен, построение высококонкурентных рынков является топ-приоритетом для Слуги Народа и Президента Зеленского. Но государство должно мониторить рынки, чтобы не происходило сбоев конкуренции (market failure)", - написал Герус.

Также Герус обратился к участникам рынка с просьбой отреагировать на изменение ценовой конъюнктуры.

"Чтобы потребители уже в ближайшее время могли почувствовать преимущество конкурентного рынка в виде обоснованного снижения цен - а это 2,5 млн украинцев, которые пользуются дизельными автомобилями, а также бизнес-сегмент, который заправляет свои авто на АЗС. Подчеркиваю, это не какие-то субъективные волюнтаристские пожелания, соответствующие выводы базируются исключительно на объективных данных, которые изображены на рисунке. Будем следить за ситуацией", - подчеркнул Герус.

График. Фото: Андрей Герус/Фейсбук

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