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06 июля 2019, суббота, 07:50 62
Экономика 2019-07-06T07:50:01+03:00
Українські Новини
В начале июля бензин на заправках подешевел

В начале июля бензин на заправках подешевел

В понедельник-пятницу, 1-5 июля, розничные цены на бензин А-92 и А-95 снизились на 2,26-2,35% до 28,28-29,39 гривен за литр.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

Розничные цены на бензин А-92 снизились на 2,35% с 28,96 до 28,28 гривен за литр.

Розничные цены на бензин А-95 снизились на 2,26% с 30,07 до 29,39 гривен за литр.

С начала 2019 года розничные цены на бензин А-76/80 сохранились на 25,45 гривен/литр, на А-92 - повысились на 1,07% с 27,98 гривен/литр, на А-95 - повысились на 1,03% с 29,09 гривен/литр.

Розничные цены на бензин 1-5 июня, гривен/литр:

Название продукта Средняя цена на 5 июля Средняя цена на 1 июля 5 июля в % к 1 июля
А-76/80
А-92 28,28 28,96 97,65
А-95 29,39 30,07 97,74

Как сообщали Українські Новини, у Владимира Зеленского просили снизить розничные цены на дизель из-за падения оптовых цен.

В начале мая, на заправках Украины цены на дизтопливо и бензин выросли.

Ранее цены на горючее в Украине упали. Бензины и дизтопливо за месяц подешевели на 10-17 копеек, автогаз – на 34. Экономисты спрогнозировали цены на топливо в июле. 

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