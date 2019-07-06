В начале июля бензин на заправках подешевел

В понедельник-пятницу, 1-5 июля, розничные цены на бензин А-92 и А-95 снизились на 2,26-2,35% до 28,28-29,39 гривен за литр.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.\r\nРозничные цены на бензин А-92 снизились на 2,35% с 28,96 до 28,28 гривен за литр.\r\nРозничные цены на бензин А-95 снизились на 2,26% с 30,07 до 29,39 гривен за литр.\r\nС начала 2019 года розничные цены на бензин А-76\/80 сохранились на 25,45 гривен\/литр, на А-92 - повысились на 1,07% с 27,98 гривен\/литр, на А-95 - повысились на 1,03% с 29,09 гривен\/литр.\r\nРозничные цены на бензин 1-5 июня, гривен\/литр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазвание продукта\r\nСредняя цена на 5 июля\r\nСредняя цена на 1 июля\r\n5 июля в % к 1 июля\r\n\r\n\r\nА-76\/80\r\n—\r\n—\r\n—\r\n\r\n\r\nА-92\r\n28,28\r\n28,96\r\n97,65\r\n\r\n\r\nА-95\r\n29,39\r\n30,07\r\n97,74\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, у Владимира Зеленского просили снизить розничные цены на дизель из-за падения оптовых цен.\r\nВ начале мая, на заправках Украины цены на дизтопливо и бензин выросли.\r\nРанее цены на горючее в Украине упали. Бензины и дизтопливо за месяц подешевели на 10-17 копеек, автогаз – на 34. Экономисты спрогнозировали цены на топливо в июле.