В зоні ООС поранені двоє українських військових, бойовики у відповідь зазнали суттєвих втрат

Після суттєвого загострення зоні ОНС в четвер, 2 українських військових отримали поранення і 4 – бойові травми в ході Операції Об'єднаних сил 5 липня, повідомляє прес-центр штабу ОНС в Facebook.

Наголошується, що незаконні збройні формування 28 разів порушили режим припинення вогню: в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" позиції українських військ були обстріляні 13 разів, в районі "Схід" - 15 разів.

12 разів противник застосовував заборонені мінськими угодами міномети калібру 120 мм і 82 мм. Також бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем, озброєння БМП, снайперських гвинтівок, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

За минулу добу 2 українських військовослужбовців отримали поранення, ще четверо – бойові травми. За даними розвідки, п'ятого липня 2 бойовика загинули і 3 отримали поранення.

З початку поточної доби супротивник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 30 раз обстріляли позиції ООС 4 липня, 1 військовий загинув, 3 поранені, 3 травмовані.

На Донбасі 4 липня помер старший солдат Едуард Лобода, який отримав поранення при виконанні бойового завдання.

Раніше, 1 липня, на Донбасі загинули два бійця ЗСУ, ще двоє - поранені.