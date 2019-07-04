На Донбассе скончался старший солдат Эдуард Лобода, получивший ранения при выполнении боевой задачи

Сегодня, 4 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил скончался старший солдат Эдуард Лобода. Об этом сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook.\r\nТак, сообщается, что солдат скончался от полученных ранений.\r\n"Командование Объединенных сил выражает соболезнования семье и близким старшего солдата Эдуарда Лободы, который сегодня, 4 июля, скончался от тяжелых ранений, полученных в ходе выполнения боевой задачи вблизи населенного пункта Марьинка", – говорится в сообщении.\r\nКак сообщали Українські Новини, 1 июля на Донбассе погибли два бойца ВСУ, еще двое - ранены.\r\nТакже на Донбассе погиб командир разведчиков Павел Тихонов.\r\nРанее военный ВСУ Карлаш умер от осколочного ранения в госпитале Харькова.