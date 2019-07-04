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  • На Донбассе скончался старший солдат Эдуард Лобода, получивший ранения при выполнении боевой задачи
04 июля 2019, четверг, 17:25 23
Политика 2019-07-04T17:27:32+03:00
Українські Новини
На Донбассе скончался старший солдат Эдуард Лобода, получивший ранения при выполнении боевой задачи

На Донбассе скончался старший солдат Эдуард Лобода, получивший ранения при выполнении боевой задачи

Сегодня, 4 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил скончался старший солдат Эдуард Лобода. Об этом сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook.

Так, сообщается, что солдат скончался от полученных ранений.

"Командование Объединенных сил выражает соболезнования семье и близким старшего солдата Эдуарда Лободы, который сегодня, 4 июля, скончался от тяжелых ранений, полученных в ходе выполнения боевой задачи вблизи населенного пункта Марьинка", – говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 1 июля на Донбассе погибли два бойца ВСУ, еще двое - ранены.

Также на Донбассе погиб командир разведчиков Павел Тихонов.

Ранее военный ВСУ Карлаш умер от осколочного ранения в госпитале Харькова.

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