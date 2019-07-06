Купальські вихідні-2019: де відсвяткувати свято в Києві

Вже в ці вихідні пройде свято Івана Купала. З ночі 6 липня магічне свято набирає обертів. Про те, де провести традиційні обряди, включаючи стрибки через вогнище, плетіння вінків, танці та пошук Квітки папороті, в Києві, розкажуть Українські Новини.

Нічний фестиваль Івана Купала 2019

Фестиваль пройде під відкритим небом в Sky Family Park (ТРЦ SkyMall, проспект Генерала Ватутіна, 2) в купальських вогнях і цілим рядом подій. Так, буде проведена святкова програма Купальського таємничого дійства, концерти українських виконавців, сцена біля басейну, а також майстер-класи і фотозони. Яскравий фестиваль орієнтований на сімейний відпочинок і чарівне святкування магічної ночі. При цьому відвідати його можна протягом всіх вихідних – 6 і 7 липня.

Ніч на Івана Купала 2019

Відзначити Купальську ніч можна і в X-Park, де і пройде в цьому році "Ніч на Івана Купала 2019". Організатори підготували для гостей ритуал спускання вінків на воду, концерт за участю етно-гуртів і найбільш очікуваний вечірній концерт. При цьому для дітей пройде дитячий конкурс і зроблені еко-зони. Крім згаданого в наявності ще й фуд-корти, ярмарок товарів ручної роботи та майстер-класи з народних мистецтв. Відвідати захід можна 6 і 7 липня.

На Івана Купала

Національний музей народної архітектури та побуту традиційно проводить Купальські розваги. 6 липня з 17:00 відвідувачі зануряться в містичну атмосферу старого свята та українських традицій. Так, гостей ознайомлять з персонажами свята, навчать плетіння вінків та ведення хороводів. А також музей відкриє тематичний ярмарок.

Івана Купала на Даринку

Київський "Даринок" приєднується до святкування Івана Купала і пропонує провести свято разом з моллом, де 6 липня виступлять колективи з народними інструментами, а також буде проведено безкоштовний майстер-клас з гончарства, під час якого можна зліпити власний унікальну посудину з глини. Для дітей буде поставлена костюмована казка і конкурси з солодкими призами. 7 липня знову буде поставлено дитяча казка, після чого почнеться велике гуляння під музику народних інструментів, як бандура, бубон або рубель.

Івана Купала. У пошуках папороті

Дитячий квест буде проводитись 6 липня з допомогою костюмованих акторів. В процесі пошуку Квітки Папороті діти візьмуть участь у святкових традиціях і обрядах. Також їх чекає майстер-клас з плетіння вінків, таємничі ворожіння та обряди, багаття і загадування бажання над папороттю.

Івана Купала у Феофанії

В прекрасному парку "Феофанія" 6 та 7 липня пройде свято, у програмі якого відтворення оригінальних обрядів Купальської ночі, включаючи стрибки через вогнище, плетіння вінків, хороводи, народний спів і танці. Свято орієнтоване на сімейний відпочинок.

Як повідомляли Українські Новини, на вихідних можливі короткочасні грозові дощі.

Раніше, 30 липня, в Україні відзначали День молоді.