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30 июня 2019, воскресенье, 08:00 779
Жизнь 2019-06-30T08:00:01+03:00
Українські Новини
В Украине сегодня отмечают День молодежи

В Украине сегодня отмечают День молодежи

Молодежь. Фото: pixabay
Молодежь. Фото: pixabay

Сегодня, 30 июня, отмечается 25-й День молодежи в Украине. Этот праздник установленный в поддержку инициатив молодежных организаций и объединений Украины, считается также праздником всех молодых украинцев.

Вскоре после обретения Украиной независимости первый Президент Украины 22 июня 1994 года подписал указ № 323/94 «О Дне молодёжи», согласно которому День молодежи отмечается каждый год в последнее воскресение июня.

30 июня отмечают День молодежи в Узбекистане. А белорусская молодежь отмечает праздник так же, как и украинцы - в последнее воскресение июня. Международный день молодежи, установленный ООН, отмечается 12 августа.

В прошлом году День молодежи выпал на 24 июня. Были проведены разные концерты, мастер-классы, акции и флешмобы. Ежегодно Кабмин выделяет 60 премий для поощрения наиболее талантливых молодых людей.

В этом году также планируются различные мероприятия, вечеринки, концерты, лекции, много вкусной еды и напитков.

Ранее, Українські Новини составили список мероприятий, которые можно посетить на День молодежи.

Также синоптик рассказала о погоде на 30 июня и дала прогноз на начало следующей недели.

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