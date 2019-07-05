Идут фронты с мощными ливнями и шквалами: синоптик предупредила о сложной погоде на неделю

После продолжительной аномальной жары, в ближайшие дни в Украине будет комфортный температурный режим в большинстве областей, что особенно актуально накануне праздника Ивана Купала.

Об этом в своем метеоблоге сообщила синоптик Наталка Диденко, передают Українські Новини.

По ее словам, в течение 4-7 июля температура воздуха будет колебаться в пределах + 21 + 26 градусов.

Традиционно теплее будет в южной части и на востоке, + 24 + 29 градусов, при интенсивном солнце местами до +30 градусов. Однако главное, что сильная жара здесь маловероятна.

Кратковременные грозовые дожди более возможные 6, 7 и 8 июля.

Источник: www.wetteronline.de

Атмосферные фронты будут идти с запада на юго-восток, тут пройдут дожди и грозы. На юго-востоке будет преобладать сухая погода.

9-10 июля дождей в Украине станет больше, иногда они даже могут переходить в сильные ливни со шквалами.

Однако, подчеркивает Диденко, не стоит забывать, что такие июльские ливни имеют кратковременный характер и прогнозировать их время крайне сложно.

"Если в ближайший период запланированы какие-то мероприятия на открытом воздухе, особенно вблизи моря, надо очень внимательно следить за краткосрочными прогнозами погоды и уточненным данным погодных радаров. Ведь из одного небольшого облака может образоваться мощная черная туча с ливнем и опасным шквалом", - советует синоптик.

Жары на следующей неделе не будет, поэтому стоит запланировать побольше прогулок и работы на открытом воздухе.

В Киеве завершения текущей недели и начало следующей также будет принадлежать умеренно теплой воздушной массе. Температура воздуха в столице ожидается комфортной в пределах + 23 + 26 градусов.

Дожди и грозы предполагаются в Киеве 6 июля, в купальскую ночь будет сухо, а вот днем ​​7 июля, на Ивана Купала, снова периодически будет поливать. 8 июля - кратковременный перерыв. Далее осадки возможны 9 и 10 июля. Дожди местами будут сопровождаться грозами и шквалом.

"Обычно в июле мы рассчитываем на типичную летнюю беззаботность. В этом году не очень у нас получается, но давайте не поддаваться на провокации мелких людей и сделаем все, чтобы нынешний июль все же подарил нам чувство достоинства, радости от своих дел, свободу и наслаждение от лета", - призывает Диденко.

Как сообщали Українські Новини, синоптик дала прогноз до конца недели и Ивана Купала.

Тем временем, согласно прогнозу Укргидрометцентра, перед выходными Украину зальет мощными ливнями, но немного потеплеет.