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05 липня 2019, пʼятниця, 23:52 13
Силові структури 2019-07-05T23:53:35+03:00
Українські Новини
У Зеленського не говорять ГПУ, звідки у них інформація про обстріли ЗСУ цивільних на Донбасі

У Зеленського не говорять ГПУ, звідки у них інформація про обстріли ЗСУ цивільних на Донбасі

Генеральна прокуратура незаконно вимагає від Офісу президента надати джерела інформації, якими користувалася спікер Зеленського Юлія Мендель, коли заявила, що Збройні Сили України обстрілюють мирних жителів Донбасу. Про це повідомляє прес служба ОП.

"Порядок отримання документів закріплений у главі 15 КПК "Тимчасовий доступ до речей і документів". При цьому стаття 159 КПК встановлює, що такий тимчасовий доступ можливий тільки на підставі ухвали слідчого судді. У зв'язку з цим лист запит, що надійшли в Офіс президента, повернуті Генпрокуратурі без розгляду", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у ВП пояснили, що посилатися на статтю 93 КПК в якості законного підстави для збору доказів помилково.

"Підставою для направлення запиту про витребування документів є розслідування слідчого кримінального провадження. Порядок розслідування кримінального провадження, відповідно до статті 1 КПК, визначається лише кримінальним процесуальним законодавством. Таким чином, для здійснення яких-небудь дій (зокрема витребування документів) слідчий повинен керуватися конкретною нормою КПК", - відповіли ГПУ з Офісу президента.

А раніше повідомлялося, що ГПУ запитує Офіс Зеленського, звідки його прес-секретар взяла, що ВСУ обстрілює цивільні об'єкти.

Зпікер Зеленського Мендель відмовилася давати свідчення в ході допиту в ГПУ.

Раніше Мендель заявила, що злову Зеленського про контроль РФ бойовиків неправильно витлумачили через його неуважність до формулювань.

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