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10 июня 2019, понедельник, 19:58 333
Президент 2019-06-10T20:17:31+03:00
Українські Новини
Слова Зеленского о контроле РФ боевиков неправильно истрактовали из-за его невнимательности к формулировкам, -

Слова Зеленского о контроле РФ боевиков неправильно истрактовали из-за его невнимательности к формулировкам, - Мендель

Пресс-секретарь Президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявляет, что слова главы государства о потере Россией и необходимости восстановления контроля над боевиками на Донбассе были неправильно истрактованы, и признает, что Администрации стоит быть более внимательной к формулировкам.

Об этом она сообщила на брифинге, передают Українськi Новини.

"Речь шла о том, что Россия (и это признано ООН и международными организациями), как страна-агрессор, контролирует свои группировки на территории оккупированного Донбасса. Когда была эскалация конфликта, Президент имел в виду, что Россия должна взять контроль. То есть он призывал к тому, чтобы было уменьшение обстрелов... Россия всегда говорит, что есть ДНР/ЛНР. Этим высказыванием Президент еще раз подчеркнул позицию Украины, что Россия контролирует весь конфликт на Донбассе", - пояснила она.

Мендель считает, что внимание к этой фразе было преувеличено, но признает необходимость лучшего формулирования тезисов.

"Мы не видим каких-то моментов, которые могли бы создать такой большой интерес к этой фразе. Наверное, в будущем стоит быть более внимательными к тому, как формулировать", - сказала она.

Как сообщали Українськi Новини, несмотря на предложения Кучмы, Зеленский пообещал мощные "ответы" боевикам.

Тем временем, Порошенко требует от Зеленского объяснить заявления о готовности отменить экономические ограничений в отношении Донбасса.

Ранее Зеленский предупредил РФ, что обострение конфликта - плохой фон для переговоров в Минске.

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