Слова Зеленского о контроле РФ боевиков неправильно истрактовали из-за его невнимательности к формулировкам, - Мендель

Пресс-секретарь Президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявляет, что слова главы государства о потере Россией и необходимости восстановления контроля над боевиками на Донбассе были неправильно истрактованы, и признает, что Администрации стоит быть более внимательной к формулировкам.\r\nОб этом она сообщила на брифинге, передают Українськi Новини.\r\n"Речь шла о том, что Россия (и это признано ООН и международными организациями), как страна-агрессор, контролирует свои группировки на территории оккупированного Донбасса. Когда была эскалация конфликта, Президент имел в виду, что Россия должна взять контроль. То есть он призывал к тому, чтобы было уменьшение обстрелов... Россия всегда говорит, что есть ДНР\/ЛНР. Этим высказыванием Президент еще раз подчеркнул позицию Украины, что Россия контролирует весь конфликт на Донбассе", - пояснила она.\r\nМендель считает, что внимание к этой фразе было преувеличено, но признает необходимость лучшего формулирования тезисов.\r\n"Мы не видим каких-то моментов, которые могли бы создать такой большой интерес к этой фразе. Наверное, в будущем стоит быть более внимательными к тому, как формулировать", - сказала она.\r\nКак сообщали Українськi Новини, несмотря на предложения Кучмы, Зеленский пообещал мощные "ответы" боевикам.\r\nТем временем, Порошенко требует от Зеленского объяснить заявления о готовности отменить экономические ограничений в отношении Донбасса.\r\nРанее Зеленский предупредил РФ, что обострение конфликта - плохой фон для переговоров в Минске.