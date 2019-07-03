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03 июля 2019, среда, 18:35 412
Судебная власть 2019-07-03T18:46:07+03:00
Українські Новини
Спикер Зеленского Мендель отказалась давать показания в ходе допроса в ГПУ

Спикер Зеленского Мендель отказалась давать показания в ходе допроса в ГПУ

Юлия Мендель. Фото: Iuliia Mendel/Facebook
Юлия Мендель. Фото: Iuliia Mendel/Facebook

Спикер Президента Владимира Зеленского Юлия Мендель отказалась давать показания в ходе допроса в Генеральной прокуратуре.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Генпрокуратуре.

По его словам, Мендель приходила на допрос в ГПУ 1 июля, однако от дачи показаний отказалась.

Мендель вызывали на допрос в связи с ее заявлением об обстреле украинскими военными мирных жителей на Донбассе.

"Во время допроса Мендель отказалась давать показания, указать источник обнародованных данных, отметив, что сам допрос является политизированным и может быть использован против нее, хотя заданные вопросы не касались ее личной жизни", - сообщил источник.

Ранее в эфире одного из телеканалов Мендель заявила, что бывают случаи, когда украинские военные, отвечая на провокации боевиков на Донбассе, стреляют по гражданским объектам, вследствие чего гибнут люди.

Как сообщали Українськi Новини, Мендель заявила, что слова Зеленского о контроле РФ боевиков неправильно истрактовали из-за его невнимательности к формулировкам.

Ранее Зеленский назначил журналистку Мендель своим пресс-секретарем.

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