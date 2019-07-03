ГПУ спрашивает Офис Зеленского, откуда его пресс-секретарь взяла, что ВСУ обстреливает гражданские объекты

Генеральная прокуратура просит Офис Президента подтвердить или опровергнуть высказывания спикера Владимира Зеленского Юлии Мендель о том, что украинские военные, отвечая на провокации боевиков, обстреливают гражданские объекты, вследствие чего гибнут мирные жители Донбасса.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Мендель была вызвана 1 июля в Генеральную прокуратуру для допроса в качестве свидетеля с целью разъяснения ее вышеуказанных публичных высказываний.

Во время допроса она отказалась предоставлять показания, указать источник объявленной информации, отметив, что сам допрос является политизированным и может быть использован против нее, хотя поставленные следователем вопросы не относились к личной жизни, а были направлены на разъяснение ее действий как лица, уполномоченного обнародовать официальную позицию главы государства.

Учитывая это, в ходе досудебного расследования возникла необходимость получения официального ответа от Офиса Президента относительно источника информации, которую от имени главы государства озвучила его пресс-секретарь, подлежащего дальнейшей процессуальной проверке.

В связи с этим 3 июля следователь Генпрокуратуры направил в Офис Президента запрос о предоставлении информации относительно опровержения или подтверждения публичных высказываний Мендель о том, что военнослужащие Вооруженных сил допускают случаи обстрелов гражданских объектов на востоке Украины.

Уголовные производства по высказываниям Мендель не открывались.

Как сообщали Українськi Новини, спикер Зеленского Мендель отказалась давать показания в ходе допроса в ГПУ.

Ранее Мендель заявила, что слова Зеленского о контроле РФ боевиков неправильно истрактовали из-за его невнимательности к формулировкам.