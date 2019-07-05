Порошенко назвав Шарія "кремлівським виродком", а його фанатів обізвав матюком

П'ятий президент Петро Порошенко на зустрічі з жителями Кам'янця-Подільського назвав Анатолія Шарія "кремлівським покидьком", всупереч свіжовигаданому в Раді закону про дематюкацію. Так він відреагував на те, що на зустріч прийшли прихильники Шарія з червоними кульками. Про це повідомляє Youtube - канал Kamianets кам'янець Кам'янець.

"Наша команда скасувала реестрацию Шарія, кремлівського ублюдка, який наймає за 30 срібняків таких молодих людей", - заявив він.

Крім того, Порошенко зазначив, що "негоже чоловікові в 20 років гратися з кульками".

"За кремлівські гроші вони наймають нам таких вибл*ядков. Ганьба Шарію!", - додав Порошенко.

Канал також прокоментував виступ Порошенко.

"Вчора Петро Олексійович відпалив в нашому місті:- назвав Шарія кремлівським покидьком - його фанатів, які стоять за "кремлівські гроші" - выблядками - скандував зі сцени "По-ро-шен-ко"

Хороший тамада, але конкурси нецікаві", - повідомлялося в каналі.

Як повідомляли Українські Новини, Верховний Суд заявив, що це ЦВК винен у реєстрації Клюєва і Шарія кандидатами в депутати.

Раніше Парубій просив у ГПУ, СБУ і Держприкордонслужби інформацію по Шарію і Клюєву для скасування їх реєстрації кандидатами в депутати.