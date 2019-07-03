Парубий просит у ГПУ, СБУ, и Госпогранслужбы информацию по Шарию и Клюеву для отмены их регистрации кандидатами в депутаты

Парубий просит у ГПУ, СБУ, и Госпогранслужбы информацию по Шарию и Клюеву для отмены их регистрации кандидатам

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий просит Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины, Государственную пограничную службу предоставить информацию о пребывании на территории Украины видеоблогера Анатолия Шария и бывшего главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Клюева для отмены их регистрации кандидатами в депутаты Рады.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Считаю регистрацию Анатолия Шария и Андрея Клюева кандидатами в депутаты неприемлемой. Это и есть реванш! Это - грубое нарушение закона и справедливости. Ведь очевиден тот факт, что они последние пять лет не находились в Украине. Как председатель Верховной Рады Украины безотлагательно обращаюсь с запросом в Генеральную прокуратуру Украины, Службу безопасности Украины, Государственную пограничной службы Украины с требованием немедленно предоставить сведения о пребывании этих лиц на территории Украины, чтобы получить фактические доказательства", - написал он.

По мнению Парубия, это даст основания для ЦИК отменить решение об их регистрации.

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