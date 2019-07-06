На початку липня в обмінниках Києва долар і євро істотно подешевшали

З 27 червня по 5 липня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 28,36 коп. до 26,0173 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 28,53 коп. до 25,7112 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 45,30 коп. до 28,9190 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 45,60 коп. до 29,4418 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\nРосійський рубль (10)\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\nСередній курс на 5 липня\r\n25,7112\r\n26,0173\r\n28,9190\r\n29,4418\r\n3,63\r\n4,18\r\n\r\n\r\nПорівняно з 27 червня\r\n-0,2853\r\n-0,2836\r\n-0,4530\r\n-0,4560\r\n-0,01\r\n-0,06\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, до кінця року банки спрогнозували зміцнення курсу гривні до 25,5-25,6 UAH\/USD і помірну девальвацію. Серед причин поточного зміцнення курсу гривні банкіри назвали рекордні покупки гривневих ОВДП нерезидентами.\r\nТим часом у червні міжнародні резерви, за попередніми даними, збільшилися на 6,4% до 20,6 млрд доларів, а НБУ поліпшив прогноз міжнародних резервів з 20,6 млрд доларів до 21,2 млрд доларів в 2019 році.