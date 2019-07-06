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06 липня 2019, субота, 08:01 5
Фінанси 2019-07-06T08:01:01+03:00
Українські Новини
На початку липня в обмінниках Києва долар і євро істотно подешевшали

На початку липня в обмінниках Києва долар і євро істотно подешевшали

З 27 червня по 5 липня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 28,36 коп. до 26,0173 UAH/USD, курс купівлі знизився на 28,53 коп. до 25,7112 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро знизився на 45,30 коп. до 28,9190 UAH/EUR, курс продажу знизився на 45,60 коп. до 29,4418 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро Російський рубль (10)
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній курс на 5 липня 25,7112 26,0173 28,9190 29,4418 3,63 4,18
Порівняно з 27 червня -0,2853 -0,2836 -0,4530 -0,4560 -0,01 -0,06

Як повідомляли Українські Новини, до кінця року банки спрогнозували зміцнення курсу гривні до 25,5-25,6 UAH/USD і помірну девальвацію. Серед причин поточного зміцнення курсу гривні банкіри назвали рекордні покупки гривневих ОВДП нерезидентами.

Тим часом у червні міжнародні резерви, за попередніми даними, збільшилися на 6,4% до 20,6 млрд доларів, а НБУ поліпшив прогноз міжнародних резервів з 20,6 млрд доларів до 21,2 млрд доларів в 2019 році.

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