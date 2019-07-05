В июне международные резервы увеличились до $20,6 млрд

В июне международные резервы, по предварительным данным, увеличились на 6,4% до 20,6 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

По состоянию на 1 июля 2019 международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 20 638,900 млн долларов (в эквиваленте).

В июне они выросли на 6,4% благодаря, прежде всего, размещению правительством еврооблигаций и покупки Национальным банком валюты на межбанковском рынке.

В общем динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы: во-первых, операции правительства по управлению государственным долгом.

Так, в июне поступления от размещения облигаций внутреннего и внешнего государственного займа составили 1 612,4 млн долларов, в частности от размещения еврооблигаций получено 1 млрд евро, от ОВГЗ – 325,8 млн долларов и 148,0 млн евро.

Часть этих поступлений была направлена ​​на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте.

Общая сумма таких выплат составила 952,4 млн долларов (в эквиваленте).

Из них 773,6 млн долларов уплачено по ОВГЗ.

Платежи правительства и Национального банка в пользу Международного валютного фонда составляли 157,5 млн долларов.

Остальные средства направлены ​​на выполнение других обязательств перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями.

Также наблюдалась благоприятная ситуация на валютном рынке вследствие сохранения положительной ценовой конъюнктуры для украинского экспорта, умеренных объемов импорта и притока иностранного капитала в государственные ценные бумаги, номинированные в гривне.

Эти факторы обусловили превышение предложения валюты над спросом и дали Национальному банку пополнить международные резервы за счет интервенций на межбанковском валютном рынке на общую сумму 322,3 млн долларов.

В частности, 183,0 млн долларов было куплено во время осуществления интервенций путем запроса лучшего курса и 139,3 млн долларов - по единому курсу.

Интервенций по продаже валюты Национальный банк в течение месяца не проводил.

По состоянию на 1 июля 2019 объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк Украины улучшил прогноз международных резервов с 20,6 млрд долларов до 21,2 млрд долларов в 2019 году.

По состоянию на май, чистые международные резервы с начала года выросли на 330 млн долларов