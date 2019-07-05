В июне международные резервы увеличились до $20,6 млрд

В июне международные резервы, по предварительным данным, увеличились на 6,4% до 20,6 млрд долларов.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nПо состоянию на 1 июля 2019 международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 20 638,900 млн долларов (в эквиваленте).\r\nВ июне они выросли на 6,4% благодаря, прежде всего, размещению правительством еврооблигаций и покупки Национальным банком валюты на межбанковском рынке.\r\nВ общем динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы: во-первых, операции правительства по управлению государственным долгом.\r\nТак, в июне поступления от размещения облигаций внутреннего и внешнего государственного займа составили 1 612,4 млн долларов, в частности от размещения еврооблигаций получено 1 млрд евро, от ОВГЗ – 325,8 млн долларов и 148,0 млн евро.\r\nЧасть этих поступлений была направлена на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте.\r\nОбщая сумма таких выплат составила 952,4 млн долларов (в эквиваленте).\r\nИз них 773,6 млн долларов уплачено по ОВГЗ.\r\nПлатежи правительства и Национального банка в пользу Международного валютного фонда составляли 157,5 млн долларов.\r\nОстальные средства направлены на выполнение других обязательств перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями.\r\nТакже наблюдалась благоприятная ситуация на валютном рынке вследствие сохранения положительной ценовой конъюнктуры для украинского экспорта, умеренных объемов импорта и притока иностранного капитала в государственные ценные бумаги, номинированные в гривне.\r\nЭти факторы обусловили превышение предложения валюты над спросом и дали Национальному банку пополнить международные резервы за счет интервенций на межбанковском валютном рынке на общую сумму 322,3 млн долларов.\r\nВ частности, 183,0 млн долларов было куплено во время осуществления интервенций путем запроса лучшего курса и 139,3 млн долларов - по единому курсу.\r\nИнтервенций по продаже валюты Национальный банк в течение месяца не проводил.\r\nПо состоянию на 1 июля 2019 объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.\r\nКак сообщали Українські Новини, Нацбанк Украины улучшил прогноз международных резервов с 20,6 млрд долларов до 21,2 млрд долларов в 2019 году.\r\nПо состоянию на май, чистые международные резервы с начала года выросли на 330 млн долларов\r\n