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25 апреля 2019, четверг, 14:53 287
Экономика 2019-04-25T14:54:06+03:00
Українські Новини
НБУ улучшил прогноз международных резервов в 2019

НБУ улучшил прогноз международных резервов в 2019

НБУ
НБУ

Национальный банк улучшил прогноз международных резервов в 2019 году с 20,6 млрд долларов до 21,2 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

Отмечается, что основным предположением макроэкономического прогноза остается дальнейшее выполнение Украиной взятых обязательств по программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

Это позволит Украине получать другое официальное финансирование, улучшать условия доступа к международным рынкам капитала и поддерживать живой интерес нерезидентов к ОВГЗ в национальной валюте.

Соответствующие долговые привлечения позволят правительству профинансировать выплаты по внешнему государственному долгу, пик по которым приходится на 2019-2020 годы.

Также продолжится приток долгового и инвестиционного капитала в частный сектор.

В результате объем международных резервов будет оставаться на уровне около 21-22 млрд долларов в течение этого и последующих лет.

В 2020 году объем резервов прогнозируется на уровне 21,9 млрд долларов, тогда как в предыдущем прогнозе предполагалось, что они вырастут до 21,4 млрд долларов.

Главным внутренним риском для реализации указанного макроэкономического прогноза, в частности снижения инфляции до цели в 2020 году, является традиционное усиление неопределенности в год президентских и парламентских выборов.

Этот риск будет учитываться в монетарных решениях Национального банка, прежде всего из-за его влияния на финансовый рынок и инфляционные ожидания.

Как сообщали Українські Новини, международные резервы впервые за 5 лет превысили отметку в 20 млрд долларов

В феврале международные резервы сократились на 2,9% до 20,2 млрд долларов, по сравнению с международными резервами в январе.

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