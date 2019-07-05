В катастрофі судна в Чорному морі загинули 2 людини

При аварії прогулянкового катера в Чорному морі біля берегів Краснодарського краю РФ загинули дві людини. Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на директора пляжу в селищі Джубга Андрія Андрєєва в п'ятницю, 5 липня.

НП сталася з судном Атол, воно перевернулося в районі Блакитної бухти. За словами Андрєєва, катер міг бути перевантажений, так як тільки його співробітники взяли на борт як мінімум 25 осіб.

"З ними привезли ще двох (загиблих). На будь-якій техніці не можна возити більше 12 чоловік, щоб ви розуміли, для прогулянкових – не більш 12", – підкреслив Андрєєв.

За попередніми даними російського МНС, на борту катера перебували 43 людини, 37 з них доправили на берег. За словами очевидців, шість осіб доставили на берег проходять суду. Інформація про місцезнаходження цих людей ще уточнюється.

Слідчий комітет РФ почав перевірку за фактом катастрофи.

Нагадаємо, що в Чорному морі перекинувся прогулянковий теплохід, є зниклі без вести.

У центрі Будапешта навпроти парламенту прогулянковий катер затонув на Дунаї: загинули туристи з Південної Кореї. Капітаном корабля, протаранив теплохід в Будапешті, виявився українець.