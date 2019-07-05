В катастрофі судна в Чорному морі загинули 2 людини

При аварії прогулянкового катера в Чорному морі біля берегів Краснодарського краю РФ загинули дві людини. Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на директора пляжу в селищі Джубга Андрія Андрєєва в п'ятницю, 5 липня.\r\nНП сталася з судном Атол, воно перевернулося в районі Блакитної бухти. За словами Андрєєва, катер міг бути перевантажений, так як тільки його співробітники взяли на борт як мінімум 25 осіб.\r\n"З ними привезли ще двох (загиблих). На будь-якій техніці не можна возити більше 12 чоловік, щоб ви розуміли, для прогулянкових – не більш 12", – підкреслив Андрєєв.\r\nЗа попередніми даними російського МНС, на борту катера перебували 43 людини, 37 з них доправили на берег. За словами очевидців, шість осіб доставили на берег проходять суду. Інформація про місцезнаходження цих людей ще уточнюється.\r\nСлідчий комітет РФ почав перевірку за фактом катастрофи.\r\nНагадаємо, що в Чорному морі перекинувся прогулянковий теплохід, є зниклі без вести.\r\nУ центрі Будапешта навпроти парламенту прогулянковий катер затонув на Дунаї: загинули туристи з Південної Кореї. Капітаном корабля, протаранив теплохід в Будапешті, виявився українець.