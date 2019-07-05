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05 июля 2019, пятница, 19:36 541
Происшествия 2019-07-05T19:36:10+03:00
Українські Новини
В Черном море перевернулся прогулочный теплоход, есть пропавшие без вести

В Черном море перевернулся прогулочный теплоход, есть пропавшие без вести

В Черном море в пятницу, 5 июля, перевернулось прогулочное судно с пассажирами. Два человека пропали без вести. сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в координационном центре морского поиска и спасения.

Это произошло в Краснодарском крае, в 100 метрах от берега рядом с городом Джубга.

Катамаран принадлежал частному лицу. Инцидент произошел в 100 метрах от берега.

По словам источника, одна из пассажирок доставлена в реанимацию. Всего на ее борту было 43 человека, все они доставлены на берег. Погибших нет.

Как сообщали Українські Новини, в центре Будапешта напротив парламента прогулочный катер затонул на Дунае: погибли туристы из Южной Кореи. Капитаном корабля, протаранившего теплоход в Будапеште, оказался украинец.

Позже со дна Дуная подняли тела капитана и пассажиров затонувшего судна.

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