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05 липня 2019, пʼятниця, 19:36 19
Події 2019-07-05T20:37:22+03:00
Українські Новини
У Чорному морі перекинувся прогулянковий теплохід, є зниклі безвісти

У Чорному морі перекинувся прогулянковий теплохід, є зниклі безвісти

У Чорному морі в п'ятницю, 5 липня, перевернулося прогулянкове судно з пасажирами. Дві людини пропали без вісті. повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на джерело в координаційному центрі морського пошуку і рятування.

Це сталося в Краснодарському краї, в 100 метрах від берега поруч з містом Джубга.

Катамаран належав приватній особі. Інцидент стався в 100 метрах від берега.

За словами джерела, одна з пасажирок доставлена в реанімацію. Всього на її борту було 43 людини, всі вони доставлені на берег. Загиблих немає.

Як повідомляли Українські Новини, у центрі Будапешта навпроти парламенту прогулянковий катер затонув на Дунаї: загинули туристи з Південної Кореї. Капітаном корабля, протаранив теплохід в Будапешті, виявився українець.

Пізніше з дна Дунаю підняли тіла капітана і пасажирів затонулого судна.

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