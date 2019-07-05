У Чорному морі перекинувся прогулянковий теплохід, є зниклі безвісти

У Чорному морі в п'ятницю, 5 липня, перевернулося прогулянкове судно з пасажирами. Дві людини пропали без вісті. повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на джерело в координаційному центрі морського пошуку і рятування.\r\nЦе сталося в Краснодарському краї, в 100 метрах від берега поруч з містом Джубга.\r\nКатамаран належав приватній особі. Інцидент стався в 100 метрах від берега.\r\nЗа словами джерела, одна з пасажирок доставлена в реанімацію. Всього на її борту було 43 людини, всі вони доставлені на берег. Загиблих немає.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у центрі Будапешта навпроти парламенту прогулянковий катер затонув на Дунаї: загинули туристи з Південної Кореї. Капітаном корабля, протаранив теплохід в Будапешті, виявився українець.\r\nПізніше з дна Дунаю підняли тіла капітана і пасажирів затонулого судна.