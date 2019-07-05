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05 липня 2019, пʼятниця, 18:47 17
Суспільство 2019-07-05T20:30:02+03:00
Українські Новини
В Одесі "мінер" морвокзалу вимагав відновити реєстрацію Клюєва і Шарія

В Одесі "мінер" морвокзалу вимагав відновити реєстрацію Клюєва і Шарія

Невідомий повідомив про мінування морського вокзалу в Одесі з вимогою відновити реєстрацію кандидатів у депутати Верховної Ради Андрія Клюєва та Анатолія Шарія.

Про це повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 5 липня, нами замінована будівля морського вокзалу та кілька прилеглих причалів. Наші вимоги: 1) Акваторія Одеського морського порту має бути звільнена від військових кораблів НАТО; 2) Відновити реєстрацію як кандидатів у народні депутати Андрія Клюєва та Анатолія Шарія", - йдеться в анонімному повідомленні.

Також невідомий повідомив, що в разі невиконання його вимог вибух відбудеться о 14:00.

Проводиться пошук вибухонебезпечних або підозрілих предметів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія.

Крім того, Верховний Суд заявив, що це ЦВК винна у реєстрації Клюєва і Шарія кандидатами в депутати Ради.

Тим часом СБУ надала ЦВК докази відсутності в Україні Клюєва і Шарія протягом останніх 5 років.

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