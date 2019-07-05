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05 липня 2019, пʼятниця, 18:29 3
Політика світу 2019-07-05T20:30:02+03:00
Українські Новини
Росія заплатить Раді Європи всі борги після відновлення їх у правах

Росія заплатить Раді Європи всі борги після відновлення їх у правах

Росія повністю виплатити заборгованість перед Радою Європи, для цього потрібно пройти відповідні державні процедури. Про це заявив у п'ятницю, 5 липня, заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко, передає ТАСС.

"Ми заявили позицію вже давно, як тільки будуть повністю відновлені права нашої делегації, ми внески повністю відшкодує", - сказав він, відповідаючи на питання, чи буде Росія виплачувати заборгованість по внесках за 2017-2018 роки

Він додав, що састь цієї заборгованості вже відшкодували і "продовжуємо працювати, там необхідно пройти державні процедури".

Як повідомляли Українські Новини, в ПАРЄ засмучені відмовою України від спостереження асамблеї за виборами в Раду.

Раніше голова Ради Андрій Парубій виступив проти присутності спостерігачів ПАРЄ на виборах Ради.

Крім того, МЗС зібрався жорстко відповідати ПАРЄ за рішення по Росії.

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