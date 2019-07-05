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05 липня 2019, пʼятниця, 16:31 12
Президент 2019-07-05T18:45:03+03:00
Українські Новини
Позаштатним радником Зеленського призначено екс-главу офісу реформ при Міноборони

Позаштатним радником Зеленського призначено екс-главу офісу реформ при Міноборони

Президент Володимир Зеленський призначив своїм позаштатним радником підприємця, колишнього главу проектного офісу реформ при Міністерстві оборони Андрія Загороднюка.

Про це йдеться в указі №488 від 5 липня, передають Українські Новини.

Загороднюк - керівник компанії "Діскавері Бурове обладнання".

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Стефанчука з посади радника Президента і призначив його представником Президента у Верховній Раді.

Раніше Володимир Зеленський призначив своїм позаштатним радником режисера, куратора і засновника міжнародного артистичного проекту Art United Us Гео Лерос. Лерос відреагував на призначення на своїй сторінці в Facebook: пише, що буде ініціювати серію зустрічей Зеленського з людьми мистецтва.

Також Зеленський призначив заступником глави Адміністрації Президента Олексія Гончарука. Раніше він був керуючим партнером юридичної фірми "Constructive Lawyers", а також був радником екс-міністра екології та природних ресурсів.

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