Позаштатним радником Зеленського призначено екс-главу офісу реформ при Міноборони

Президент Володимир Зеленський призначив своїм позаштатним радником підприємця, колишнього главу проектного офісу реформ при Міністерстві оборони Андрія Загороднюка.\r\nПро це йдеться в указі №488 від 5 липня, передають Українські Новини.\r\nЗагороднюк - керівник компанії "Діскавері Бурове обладнання".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Стефанчука з посади радника Президента і призначив його представником Президента у Верховній Раді.\r\nРаніше Володимир Зеленський призначив своїм позаштатним радником режисера, куратора і засновника міжнародного артистичного проекту Art United Us Гео Лерос. Лерос відреагував на призначення на своїй сторінці в Facebook: пише, що буде ініціювати серію зустрічей Зеленського з людьми мистецтва.\r\nТакож Зеленський призначив заступником глави Адміністрації Президента Олексія Гончарука. Раніше він був керуючим партнером юридичної фірми "Constructive Lawyers", а також був радником екс-міністра екології та природних ресурсів.