Зеленський призначив Петриченка начальником ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях

Президент Володимир Зеленський призначив Володимира Петриченка начальником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях.\r\nПро це йдеться в указі №483 від 5 липня, передають Українські Новини.\r\nПетриченко призначений замість Олександра Карпенка, який переведений на посаду заступника глави СБУ.\r\nРаніше Петриченко працював у керівництві ГУ СБУ в Харківській області.\r\nКрім того, у 2017 році він був в. о. начальника управління СБУ в Полтавській області.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив донецьким губернатором Кириленка замість Куця.\r\nТакож Зеленський призначив Дублика і Карпенка заступниками голови СБУ.\r\nРаніше Зеленський призначив заступником голови СБУ Нескоромного.