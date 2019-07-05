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05 липня 2019, пʼятниця, 16:12 3
Силові структури 2019-07-05T16:28:18+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив Петриченка начальником ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях

Зеленський призначив Петриченка начальником ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях

Президент Володимир Зеленський призначив Володимира Петриченка начальником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться в указі №483 від 5 липня, передають Українські Новини.

Петриченко призначений замість Олександра Карпенка, який переведений на посаду заступника глави СБУ.

Раніше Петриченко працював у керівництві ГУ СБУ в Харківській області.

Крім того, у 2017 році він був в. о. начальника управління СБУ в Полтавській області.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив донецьким губернатором Кириленка замість Куця.

Також Зеленський призначив Дублика і Карпенка заступниками голови СБУ.

Раніше Зеленський призначив заступником голови СБУ Нескоромного.

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