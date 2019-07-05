Зеленский назначил Дублика и Карпенко заместителями главы СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко заместителями главы Службы безопасности Украины.

Об этом говорится в указах №478-479 от 4 июля, передают Українськi Новини.

Так, Карпенко уволен с должности начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях и назначен зампредом СБУ.

Также заместителем главы службы назначен генерал-майор Дублик, который в 2014 -2017 года был начальником департамента защиты национальной государственности СБУ.

Кроме того, начальником Главного следственного управления СБУ назначен Богдан Тыводар.

Ранее он был замначальника этого управления.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил замглавы СБУ Нескоромного.

Ранее первым замглавы СБУ и руководителем Антитеррористического центра стал Руслан Баранецкий.