Зеленский назначил Дублика и Карпенко заместителями главы СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко заместителями главы Службы безопасности Украины.\r\nОб этом говорится в указах №478-479 от 4 июля, передают Українськi Новини.\r\nТак, Карпенко уволен с должности начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях и назначен зампредом СБУ.\r\nТакже заместителем главы службы назначен генерал-майор Дублик, который в 2014 -2017 года был начальником департамента защиты национальной государственности СБУ.\r\nКроме того, начальником Главного следственного управления СБУ назначен Богдан Тыводар.\r\nРанее он был замначальника этого управления.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил замглавы СБУ Нескоромного.\r\nРанее первым замглавы СБУ и руководителем Антитеррористического центра стал Руслан Баранецкий.