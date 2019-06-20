Зеленський оголосив конкурс на посаду керівника Держуправління справами

Президент Володимир Зеленський оголосив конкурс на зайняття вакантної посади керівника Державного управління справами.

Про це сказано в розпорядженні Президента №63 від 19 червня, передають Українські Новини.

"Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади Керівника Державного управління справами", - сказано в ньому.

Крім того, розпорядженням Президент затвердив умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади.

Так керівник повинен буде організовувати роботу Держуправління справами зі здійснення матеріально-технічного, соціально-побутового та іншого забезпечення діяльності Президента та органів державної влади.

Також він представлятиме Держуправління справами в стосунках із державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

Також 28 травня Зеленський призначив колишнього міністра фінансів, одного з основних експертів свого виборчого штабу Данилюка секретарем РНБО.

Крім того, Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки депутата Бухарева, який організовував концерти "Кварталу 95", має медаль ФСБ і мільйонні заощадження, які не відповідають його зарплати.

Раніше колишній глава держави Петро Порошенко звільнив першого заступника голови Держприкордонслужби і призначив нового першого заступника голови.