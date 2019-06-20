Зеленський оголосив конкурс на посаду керівника Держуправління справами

Президент Володимир Зеленський оголосив конкурс на зайняття вакантної посади керівника Державного управління справами.\r\nПро це сказано в розпорядженні Президента №63 від 19 червня, передають Українські Новини.\r\n"Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади Керівника Державного управління справами", - сказано в ньому.\r\nКрім того, розпорядженням Президент затвердив умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади.\r\nТак керівник повинен буде організовувати роботу Держуправління справами зі здійснення матеріально-технічного, соціально-побутового та іншого забезпечення діяльності Президента та органів державної влади.\r\nТакож він представлятиме Держуправління справами в стосунках із державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.\r\nТакож 28 травня Зеленський призначив колишнього міністра фінансів, одного з основних експертів свого виборчого штабу Данилюка секретарем РНБО.\r\nКрім того, Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки депутата Бухарева, який організовував концерти "Кварталу 95", має медаль ФСБ і мільйонні заощадження, які не відповідають його зарплати.\r\nРаніше колишній глава держави Петро Порошенко звільнив першого заступника голови Держприкордонслужби і призначив нового першого заступника голови.