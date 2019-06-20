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20 червня 2019, четвер, 21:04 21
Президент 2019-06-21T00:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленський оголосив конкурс на посаду керівника Держуправління справами

Зеленський оголосив конкурс на посаду керівника Держуправління справами

Президент Володимир Зеленський оголосив конкурс на зайняття вакантної посади керівника Державного управління справами.

Про це сказано в розпорядженні Президента №63 від 19 червня, передають Українські Новини.

"Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади Керівника Державного управління справами", - сказано в ньому.

Крім того, розпорядженням Президент затвердив умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади.

Так керівник повинен буде організовувати роботу Держуправління справами зі здійснення матеріально-технічного, соціально-побутового та іншого забезпечення діяльності Президента та органів державної влади.

Також він представлятиме Держуправління справами в стосунках із державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

Також 28 травня Зеленський призначив колишнього міністра фінансів, одного з основних експертів свого виборчого штабу Данилюка секретарем РНБО.

Крім того, Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки депутата Бухарева, який організовував концерти "Кварталу 95", має медаль ФСБ і мільйонні заощадження, які не відповідають його зарплати.

Раніше колишній глава держави Петро Порошенко звільнив першого заступника голови Держприкордонслужби і призначив нового першого заступника голови.

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