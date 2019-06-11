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11 червня 2019, вівторок, 10:36 5
Президент 2019-06-11T13:01:08+03:00
Українські Новини
Зеленський звільнив керівника Держуправління справами Куцика, а замість нього призначив його заступника Борзов

Зеленський звільнив керівника Держуправління справами Куцика, а замість нього призначив його заступника Борзова

Президент Володимир Зеленський звільнив керівника Державного управління справами Івана Куцика й уповноважив його заступника Сергія Борзова тимчасово виконувати його обов'язки.

Про це йдеться в указах №360-362 від 11 червня, передають Українські Новини.

Куцика звільнено відповідно до поданої ним заяви.

Також Зеленський звільнив з посади заступника керівника ДУС Євгена Сарнацького.

У свою чергу інший заступник Борзов уповноважений тимчасово виконувати обов'язки керівника.

Також в Держуправлінні залишився працювати заступник керівника Сергій Прилипко.

Як повідомляли Українські Новини, Держуправління справами витратило в 2018 році 1 млрд гривень на обслуговування колишнього Президента Петра Порошенка і його Адміністрації.

Державний бюджет на 2019 рік вперше за 5 років передбачає скорочення витрат на забезпечення діяльності Президента та його Адміністрації.

Раніше витрати на цю програму щороку підвищувалися.

Так, в 2014 році на обслуговування Президента було передбачено 293 млн гривень, у 2015 ця сума збільшилася в 1,5 рази до 444 млн гривень, у 2016 вона зросла незначно - до 457 млн гривень, у 2017 - зросла ще майже в 2 рази до 820 млн гривень, а в 2018 зросла ще на 30% - до 1 млрд 64 млн гривень.

Також витрати на обслуговування Президента при Порошенко зросли майже в 4 рази. При цьому державний бюджет на 2019 рік вперше за 5 років передбачає скорочення витрат на забезпечення діяльності Президента та його Адміністрації.

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