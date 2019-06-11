Зеленський звільнив керівника Держуправління справами Куцика, а замість нього призначив його заступника Борзова

Президент Володимир Зеленський звільнив керівника Державного управління справами Івана Куцика й уповноважив його заступника Сергія Борзова тимчасово виконувати його обов'язки.\r\nПро це йдеться в указах №360-362 від 11 червня, передають Українські Новини.\r\nКуцика звільнено відповідно до поданої ним заяви.\r\nТакож Зеленський звільнив з посади заступника керівника ДУС Євгена Сарнацького.\r\nУ свою чергу інший заступник Борзов уповноважений тимчасово виконувати обов'язки керівника.\r\nТакож в Держуправлінні залишився працювати заступник керівника Сергій Прилипко.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Держуправління справами витратило в 2018 році 1 млрд гривень на обслуговування колишнього Президента Петра Порошенка і його Адміністрації.\r\nДержавний бюджет на 2019 рік вперше за 5 років передбачає скорочення витрат на забезпечення діяльності Президента та його Адміністрації.\r\nРаніше витрати на цю програму щороку підвищувалися.\r\nТак, в 2014 році на обслуговування Президента було передбачено 293 млн гривень, у 2015 ця сума збільшилася в 1,5 рази до 444 млн гривень, у 2016 вона зросла незначно - до 457 млн гривень, у 2017 - зросла ще майже в 2 рази до 820 млн гривень, а в 2018 зросла ще на 30% - до 1 млрд 64 млн гривень.\r\nТакож витрати на обслуговування Президента при Порошенко зросли майже в 4 рази. При цьому державний бюджет на 2019 рік вперше за 5 років передбачає скорочення витрат на забезпечення діяльності Президента та його Адміністрації.