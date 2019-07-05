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05 липня 2019, пʼятниця, 16:11 4
Економіка 2019-07-05T16:30:02+03:00
Українські Новини
"Укрводка" сподівається на якнайшвидше відновлення відвантаження спирту

"Укрводка" сподівається на якнайшвидше відновлення відвантаження спирту

Асоціація "Укрводка" сподівається на якнайшвидше відновлення відвантаження спирту в нормальному режимі, яке було припинене "Укрспиртом", зокрема, через неможливість встановлення витратомірів.

Про це Українським Новинам повідомив керівник асоціації Володимир Остапюк.

"Легальні підприємства не повинні ставати заручником погоджувальних процедур між центральними органами влади і державним монополістом ... Сподіваємося, що Міністрество фінансів і ДФС знайдуть вирішення проблеми, і "Укрспирт" поновить відвантаження в нормальному режимі", - сказано в ньому.

Також Остапюк підтвердив, що з 1 липня по сьогодні "Укрспирт" не відвантажував сировину для компаній-виробників алкоголю.

У свою чергу, інформоване джерело на ринку зазначило, що в четвер, 4 липня, відбулася робоча зустріч Мінфіну і представників Податкової служби для врегулювання проблем з запуском системи електронного адміністрування реалізації спирту.

Співрозмовник анетства припустив, що Мінфін незабаром прийме рішення щодо тимчасової відстрочки введення системи до усунення неузгодженостей в законодавстві, а відвантаження спирту відновиться з 9 липня.

Як повідомляли Українські Новини, раніше "Укрспирт" заявив, що проблеми з відвантаженням спирту пов'язані тільки з неузгодженостями в податковому законодавстві.

Водночас Мінекономіки ініціює підвищення цін на алкоголь.

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