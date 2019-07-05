Асоціація "Укрводка" сподівається на якнайшвидше відновлення відвантаження спирту в нормальному режимі, яке було припинене "Укрспиртом", зокрема, через неможливість встановлення витратомірів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив керівник асоціації Володимир Остапюк.\r\n"Легальні підприємства не повинні ставати заручником погоджувальних процедур між центральними органами влади і державним монополістом ... Сподіваємося, що Міністрество фінансів і ДФС знайдуть вирішення проблеми, і "Укрспирт" поновить відвантаження в нормальному режимі", - сказано в ньому.\r\nТакож Остапюк підтвердив, що з 1 липня по сьогодні "Укрспирт" не відвантажував сировину для компаній-виробників алкоголю.\r\nУ свою чергу, інформоване джерело на ринку зазначило, що в четвер, 4 липня, відбулася робоча зустріч Мінфіну і представників Податкової служби для врегулювання проблем з запуском системи електронного адміністрування реалізації спирту.\r\nСпіврозмовник анетства припустив, що Мінфін незабаром прийме рішення щодо тимчасової відстрочки введення системи до усунення неузгодженостей в законодавстві, а відвантаження спирту відновиться з 9 липня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше "Укрспирт" заявив, що проблеми з відвантаженням спирту пов'язані тільки з неузгодженостями в податковому законодавстві.\r\nВодночас Мінекономіки ініціює підвищення цін на алкоголь.