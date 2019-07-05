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05 липня 2019, пʼятниця, 15:31 11
Судова влада 2019-07-05T16:30:03+03:00
Українські Новини
Потрібно скасувати всі укази Адміністрації Порошенка щодо судів, - Писаренко

Потрібно скасувати всі укази Адміністрації Порошенка щодо судів, - Писаренко

Депутат Верховної Ради Валерий Писаренко вважає, що всі укази Адміністрації колишнього президента Петра Порошенка, які стосувалися судів, потрібно скасувати.

Про це він сказав Українським Новинам.

Так депутат прокоментував указ Порошенка про ліквідацію загальних судів і створення місцевих окружних, який до цих пір не реалізований.

"Взагалі, з тим, з виданими указами Адміністрації Порошенка щодо судів потрібно буде дуже уважно розбиратися. Тому що фактично створювалася ситуація за якої судді були залежні від Адміністрації президента і чекали, поки їм знесуть голови або залишать на місці. Тому, вони підвісили основні суди своїми нереалізованими указами і тут потрібно буде синхронізувати, по-перше, дії Адміністрації президента, щоб вони скасували все, що там накрутили, і друге - закінчити процеси, які сьогодні йдуть",- упевнений нардеп.

Також, на його думку, необхідно "багато чого почистити з точки зору психологічного стану людей, щоб суддів не принижували при їх прийомі на роботу".

Як повідомляли Українські Новини, професор, колишній заступник голови Конституційної комісії Віктор Мусіяка вважає, що необхідно відновити місцеві суди та скасувати створення окружних.

Марина Ставнійчук вважає, що команда президента Володимира Зеленського повинна проводити судову реформу, маючи конкретний план дій, інакше це буде так само злочинно, як це було зроблено при Порошенко.

Зеленський хоче створити експертну групу для оцінки результатів судової реформи.

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