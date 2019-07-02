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02 липня 2019, вівторок, 14:42 18
Судова влада 2019-07-02T15:45:02+03:00
Українські Новини
Проводити судову реформу без плану дій буде так само злочинно, як це було зроблено при Порошенку, - Ставнійчук

Проводити судову реформу без плану дій буде так само злочинно, як це було зроблено при Порошенку, - Ставнійчук

Колишній член Венеціанської комісії Марина Ставнійчук вважає, що команда президента Володимира Зеленського повинна проводити судову реформу, маючи конкретний план дій, інакше це буде так само злочинно, як це було зроблено при попередньому президенті Петру Порошенку.

Про це вона повідомила Українським Новинам.

Так експерт прокоментувала питання щодо того, що указ Порошенка "Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів" залишився по факту нереалізованим, адже ці суди досі не запущено.

"За виконання указів Президента, безумовно, повинні відповідати відповідні органи в державі і посадові особи. І я вважаю, що це - звичайна недбалість, несумлінне виконання своїх повноважень. Потрібно починати з притягнення людей до відповідальності", - підкреслила Ставнійчук.

На її думку, ситуацію з продовженням по факту судової реформи Порошенка потрібно розв'язувати комплексно.

"На мій погляд, починати судову реформу без відповідного алгоритму, без плану її проведення буде так само злочинно, як це було зроблено при Порошенку", - вважає Ставнійчук.

За її словами, якщо нова влада буде проводити реформу таким же чином, як і попередня, то це не буде сприяти підвищенню якості роботи судової системи.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський створив Комісію з питань правової реформи.

Зеленський хоче створити експертну групу для оцінки результатів судової реформи.

Раніше представник Зеленського в Раді Стефанчук оцінив судову реформу Порошенко на три з мінусом.

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