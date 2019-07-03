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03 липня 2019, середа, 19:31 9
Судова влада 2019-07-03T19:45:07+03:00
Українські Новини
Зеленський повинен вирішити проблему місцевих судів та забезпечити доступ до правосуддя, - Мусіяка

Зеленський повинен вирішити проблему місцевих судів та забезпечити доступ до правосуддя, - Мусіяка

Професор, колишній заступник голови Конституційної комісії Віктор Мусіяка вважає, що необхідно відновити місцеві суди та скасувати створення окружних.

Про це він сказав Українським Новинам.

Так експерт прокоментував питання щодо того, що указ колишнього президента Петра Порошенка «Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів» залишився за фактом нереалізованим.

«Це ж дикість (цей указ)! Якщо указ не реалізований, то, напевно, новий президент повинен або реалізувати його, або відмінити», - заявив Мусіяка.

Він також переконаний, що доцільно було б повернути систему місцевих судів, оскільки на сьогоднішній день громадяни України обмежені у своєму праві доступу до правосуддя.

«Люди змушені добиратися у суди за 100 км. Це просто жах. Доступ до правосуддя просто ліквідований для багатьох людей. Це ж пенсіонери, потрібно десь переночувати, щоб потрапити в суд і так далі», - обурився експерт.

Як повідомляли УкраїнськіНовини, колишній член Венеціанської комісії Марина Ставнійчук вважає, що команда президента Володимира Зеленського повинна проводити судову реформу, маючи конкретний план дій, інакше це буде так само злочинно, як це було зроблено при попередньому президенті Петру Порошенку.

Зеленський створив Комісію з питань правової реформи.

Президент Зеленський хоче створити експертну групу для оцінки результатів судової реформи

 

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