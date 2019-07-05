Загострення на Донбасі триває: під обстрілом поранили воїна ЗСУ

Після істотного загострення зоні ООС в четвер, внаслідок обстрілу був поранений військовослужбовець у п'ятницю, 5 липня.\r\nПро це сказав на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, передають Українські Новини.\r\nВін повідомив, що з початку поточної доби зафіксовано вже 10 обстрілів з боку бойовиків.\r\nПоранений 1 українських військовослужбовець.\r\nЙому надана необхідна медична допомога.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, бойовики 30 раз обстріляли позиції ООС 4 липня, 1 військовий загинув, 3 поранені, 3 травмовані.\r\nНа Донбасі 4 липня помер старший солдат Едуард Лобода, який отримав поранення при виконанні бойового завдання.\r\nРаніше, 1 липня, на Донбасі загинули два бійця ЗСУ, ще двоє - поранені.