Загострення на Донбасі триває: під обстрілом поранили воїна ЗСУ

Після істотного загострення зоні ООС в четвер, внаслідок обстрілу був поранений військовослужбовець у п'ятницю, 5 липня.

Про це сказав на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, передають Українські Новини.

Він повідомив, що з початку поточної доби зафіксовано вже 10 обстрілів з боку бойовиків.

Поранений 1 українських військовослужбовець.

Йому надана необхідна медична допомога.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 30 раз обстріляли позиції ООС 4 липня, 1 військовий загинув, 3 поранені, 3 травмовані.

На Донбасі 4 липня помер старший солдат Едуард Лобода, який отримав поранення при виконанні бойового завдання.

Раніше, 1 липня, на Донбасі загинули два бійця ЗСУ, ще двоє - поранені.