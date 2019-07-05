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05 липня 2019, пʼятниця, 13:00 28
Силові структури 2019-07-05T14:00:02+03:00
Українські Новини
Загострення на Донбасі триває: під обстрілом поранили воїна ЗСУ

Загострення на Донбасі триває: під обстрілом поранили воїна ЗСУ

Після істотного загострення зоні ООС в четвер, внаслідок обстрілу був поранений військовослужбовець у п'ятницю, 5 липня.

Про це сказав на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, передають Українські Новини.

Він повідомив, що з початку поточної доби зафіксовано вже 10 обстрілів з боку бойовиків.

Поранений 1 українських військовослужбовець.

Йому надана необхідна медична допомога.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 30 раз обстріляли позиції ООС 4 липня, 1 військовий загинув, 3 поранені, 3 травмовані.

На Донбасі 4 липня помер старший солдат Едуард Лобода, який отримав поранення при виконанні бойового завдання.

Раніше, 1 липня, на Донбасі загинули два бійця ЗСУ, ще двоє - поранені.

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