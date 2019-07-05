У парламенті потрібно прийняти новий закон про судоустрій та статус суддів, - Писаренко

Депутат Верховної Ради Валерій Писаренко ("Відродження") упевнений, що в парламенті потрібно прийняти новий закон про судоустрій та статус суддів.\r\nПро це він сказав Українським Новинам.\r\nНа думку депутата, перезавантаження судової реформи, ініційоване командою Президента Зеленського, має відбутися саме через нову Верховну Раду.\r\n"(Перезавантаження судової реформи припускае одне), що в парламенті потрібно прийняти новий закон. Тому що, навіть, якщо Конституційний суд скасує те, що було прийнято, то доведеться швидко приводити в порядок те, що вже працює. Багато норм будуть не відповідати чинному положенню. Це напевно шлях швидкий, але важкий. Напевно, краще було б у парламенті підготувати новий законопроект і з урахуванням цього змінювати ситуацію", - сказав Писаренко.\r\nТакож він вважає, що статус Верховного суду України встановлено Конституцією і в цьому плані нічого не потрібно змінювати, крім процесуальних кодексів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, колишній міністр юстиції Олександр Лавринович вважає, що перезапуск судової реформи через конституційний суд - найменш перспективний шлях.\r\nВіктор Мусіяка вважає, що в ході перезапуску судової реформи необхідно в першу чергу провести ревізію змін в Конституцію.\r\nЗеленський створив Комісію з питань правової реформи.\r\n