У парламенті потрібно прийняти новий закон про судоустрій та статус суддів, - Писаренко

Депутат Верховної Ради Валерій Писаренко ("Відродження") упевнений, що в парламенті потрібно прийняти новий закон про судоустрій та статус суддів.

Про це він сказав Українським Новинам.

На думку депутата, перезавантаження судової реформи, ініційоване командою Президента Зеленського, має відбутися саме через нову Верховну Раду.

"(Перезавантаження судової реформи припускае одне), що в парламенті потрібно прийняти новий закон. Тому що, навіть, якщо Конституційний суд скасує те, що було прийнято, то доведеться швидко приводити в порядок те, що вже працює. Багато норм будуть не відповідати чинному положенню. Це напевно шлях швидкий, але важкий. Напевно, краще було б у парламенті підготувати новий законопроект і з урахуванням цього змінювати ситуацію", - сказав Писаренко.

Також він вважає, що статус Верховного суду України встановлено Конституцією і в цьому плані нічого не потрібно змінювати, крім процесуальних кодексів.

Як повідомляли Українські Новини, колишній міністр юстиції Олександр Лавринович вважає, що перезапуск судової реформи через конституційний суд - найменш перспективний шлях.

Віктор Мусіяка вважає, що в ході перезапуску судової реформи необхідно в першу чергу провести ревізію змін в Конституцію.

Зеленський створив Комісію з питань правової реформи.