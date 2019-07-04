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04 липня 2019, четвер, 13:43 15
Судова влада 2019-07-04T16:32:31+03:00
Українські Новини
Перезапуск судової реформи через КС - найменш перспективний шлях, - екс-міністр юстиції Лавринович

Перезапуск судової реформи через КС - найменш перспективний шлях, - екс-міністр юстиції Лавринович

Колишній міністр юстиції Олександр Лавринович вважає, що перезапуск судової реформи через конституційний суд - найменш перспективний шлях.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Що стосується Конституційного суду, то, напевно, це найменш перспективний шлях. Відверто антиконституційних норм там (законі" Про судоустрій і статус суддів") немає, за винятком "екзотичних" моментів, скажімо, як у нас з'явився Верховний суд без слова "України" і окремих норм. Якщо застосовувати такий інструмент як Конституційний суд, то це має сенс лише тоді, коли буде доказова база щодо неконституційності його прийняття. А це означає, що єдина конституційна річ, яка це регламентує для законів, це персональне голосування депутатів",- сказав він.

За його словами, через КС можливо перезапустити реформу, якщо існують беззаперечні докази неперсонального голосування депутатів за закон.

"Якщо ми розуміємо, що у нас залишилося близько 3 місяців до початку роботи нового складу парламенту, то, очевидно, що набагато ефективніше провести правильні зміни (у законі) і не робити ті кроки, які зобов'яжуть надалі повністю приймати зовсім нове законодавство", - вважає Лавринович.

"Що стосується Конституційного тексту, то там все більш-менш нормально, крім перехідних положень, які були головною метою тих змін, які дозволяли Порошенку особисто вирішити всі питання із комплектування всіх судів і всіх органів з питань судів", - додав екс-міністр юстиції.

Як повідомляли Українські Новини, Віктор Мусіяка вважає, що в ході перезапуску судової реформи необхідно в першу чергу провести ревізію змін в Конституцію.

Зеленський створив Комісію з питань правової реформи.

Представник Зеленського в Раді Стефанчук оцінює судову реформу Порошенко на три з мінусом.

 

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