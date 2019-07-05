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05 липня 2019, пʼятниця, 11:24 16
Верховна Рада і партії 2019-07-05T13:15:03+03:00
Українські Новини
Парубій вимагає від Зеленського підписати закон, що регулює процедуру імпічменту

Парубій вимагає від Зеленського підписати закон, що регулює процедуру імпічменту

Андрій Парубій
Андрій Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій вимагає від Президента Володимира Зеленського підписати закон про тимчасові слідчі і спеціальні комісії парламенту, який передбачає врегулювання процедури імпічменту.

Про це він повідомив на засіданні Ради, передають Українські Новини.

"Я направляю офіційний лист до Президента України Зеленського з вимогою терміново підписати закон України про тимчасові слідчі комісії, спеціальні слідчі комісії Верховної Ради", - сказав Парубій.

Спікер зазначив, що за Конституцією Зеленський має 15 днів для підписання закону або повернення з пропозиціями і що цей строк закінчився 27 червня.

"Згідно з Конституцією України, закон вважається схваленим Президентом і має бути підписаний та офіційно опублікований. Пане Зеленський, інформую вас, що ви більше не маєте права ветувати закон про ТСК (тимчасові слідчі комісії - ред), тепер ви його можете тільки підписати", - заявив голова Ради.

Парубій підкреслив, що ветування закону в такому разі буде порушенням Конституції.

Як повідомляли Українські Новини, Парубій підписав закон, який відкриває дорогу для імпічменту.

Раніше Рада відмовилася розглядати внесений Зеленським законопроект про імпічмент.

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