Парубій вимагає від Зеленського підписати закон, що регулює процедуру імпічменту

Голова Верховної Ради Андрій Парубій вимагає від Президента Володимира Зеленського підписати закон про тимчасові слідчі і спеціальні комісії парламенту, який передбачає врегулювання процедури імпічменту.\r\nПро це він повідомив на засіданні Ради, передають Українські Новини.\r\n"Я направляю офіційний лист до Президента України Зеленського з вимогою терміново підписати закон України про тимчасові слідчі комісії, спеціальні слідчі комісії Верховної Ради", - сказав Парубій.\r\nСпікер зазначив, що за Конституцією Зеленський має 15 днів для підписання закону або повернення з пропозиціями і що цей строк закінчився 27 червня.\r\n"Згідно з Конституцією України, закон вважається схваленим Президентом і має бути підписаний та офіційно опублікований. Пане Зеленський, інформую вас, що ви більше не маєте права ветувати закон про ТСК (тимчасові слідчі комісії - ред), тепер ви його можете тільки підписати", - заявив голова Ради.\r\nПарубій підкреслив, що ветування закону в такому разі буде порушенням Конституції.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Парубій підписав закон, який відкриває дорогу для імпічменту.\r\nРаніше Рада відмовилася розглядати внесений Зеленським законопроект про імпічмент.