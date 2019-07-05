Парубій вимагає від Зеленського підписати закон, що регулює процедуру імпічменту

Голова Верховної Ради Андрій Парубій вимагає від Президента Володимира Зеленського підписати закон про тимчасові слідчі і спеціальні комісії парламенту, який передбачає врегулювання процедури імпічменту.

Про це він повідомив на засіданні Ради, передають Українські Новини.

"Я направляю офіційний лист до Президента України Зеленського з вимогою терміново підписати закон України про тимчасові слідчі комісії, спеціальні слідчі комісії Верховної Ради", - сказав Парубій.

Спікер зазначив, що за Конституцією Зеленський має 15 днів для підписання закону або повернення з пропозиціями і що цей строк закінчився 27 червня.

"Згідно з Конституцією України, закон вважається схваленим Президентом і має бути підписаний та офіційно опублікований. Пане Зеленський, інформую вас, що ви більше не маєте права ветувати закон про ТСК (тимчасові слідчі комісії - ред), тепер ви його можете тільки підписати", - заявив голова Ради.

Парубій підкреслив, що ветування закону в такому разі буде порушенням Конституції.

Як повідомляли Українські Новини, Парубій підписав закон, який відкриває дорогу для імпічменту.

Раніше Рада відмовилася розглядати внесений Зеленським законопроект про імпічмент.