Парубий подписал закон, который открывает дорогу для импичмента

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о временных следственных и специальных комиссиях парламента, который предусматривает урегулирование процедуры импичмента Президента.

Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Сегодня подписал Закон Украины №1098 "О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" и передал его на подпись Президенту Украины", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, 6 июня Рада приняла законопроект №1098 о временных следственных и специальных комиссиях парламента.