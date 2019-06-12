подписаться на рассылку
26.25 26.6
29.25 30.1
˟
12 июня 2019, среда, 17:30 138
Верховная Рада и партии 2019-06-12T19:30:04+03:00
Українські Новини
Парубий подписал закон, который открывает дорогу для импичмента

Парубий подписал закон, который открывает дорогу для импичмента

Андрей Парубий. Скриншот
Андрей Парубий. Скриншот "Рада".

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о временных следственных и специальных комиссиях парламента, который предусматривает урегулирование процедуры импичмента Президента.

Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Сегодня подписал Закон Украины №1098 "О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" и передал его на подпись Президенту Украины", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, 6 июня Рада приняла законопроект №1098 о временных следственных и специальных комиссиях парламента.

Рада отказалась рассматривать внесенный Зеленским законопроект об импичменте.

Ранее, 29 мая, Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте Президента.

 

Больше новостей о: Верховная Рада Импичмент Комиссия Андрей Парубий

Архив
Новости
Львовские шахтеры добились выплаты зарплаты за март 19:38
Монопольное большинство "Слуги народа" в парламенте - наша цель, - представитель Зеленского 19:36
Бойко в прифронтовом Счастье рассказал о новых переговорах между Киевом, Донецком, Луганском и Москвой 19:31
Курс гривны на межбанке понизился 19:22
"Новая почта" намерена оборудовать отделения контейнерами для сбора картонной и полиэтиленовой упаковки 19:00
больше новостей
Сергей Юдин. Фото: ВК
Умер российский генерал Юдин, руководивший боевиками в Луганске 14:32
Коломойский потребовал вернуть ему акции Приватбанка, – СМИ 13:40
В зоне ООС в результате обстрелов ранили военного ВСУ 14:15
Украина-Люксембург. Фото: footboom.com.
Украина обыграла Люксембург во Львове: видео гола 08:45
№73 в списке партии
Кандидатка в Раду от "Слуги народа" тусовщица Ирина Панченко фотографируется обнаженной 00:17
больше новостей
Спикер Зеленского Мендель не обязана подавать декларацию, - АП 06:00 Документ
№73 в списке партии
Кандидатка в Раду от "Слуги народа" тусовщица Ирина Панченко фотографируется обнаженной 00:17
Представитель Зеленского предложил Бойко и Медведчуку создать компанию для поставок газа в Украину 13:57
Коломойский потребовал вернуть ему акции Приватбанка, – СМИ 13:40
Зарплата Ревы в четыре раза превысила его оклад за май 09:15 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok