Парубий подписал закон, который открывает дорогу для импичмента

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о временных следственных и специальных комиссиях парламента, который предусматривает урегулирование процедуры импичмента Президента.\r\nОб этом он сообщил в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.\r\n"Сегодня подписал Закон Украины №1098 "О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" и передал его на подпись Президенту Украины", - написал он.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 6 июня Рада приняла законопроект №1098 о временных следственных и специальных комиссиях парламента.\r\n\r\nРада отказалась рассматривать внесенный Зеленским законопроект об импичменте.\r\nРанее, 29 мая, Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте Президента.\r\n\r\n