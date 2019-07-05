Гройсман знову не прийшов у Раду на годину запитань до уряду

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман знову не прийшов у Верховну Раду на годину запитань до уряду.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

5 липня крісло прем'єра знову порожній

"Колеги, зараз ми переходимо до питань. Хочу нагадати, що сьогодні уряд присутній в парламенті на чолі з віце-прем'єр-міністром України Павлом Валерійовичем Розенком, і тому він буде координувати відповіді", - сказав голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Так, прем'єр пропускає вже четверту годину запитань до уряду поспіль.

Попередні відбулися 31 травня, 7 і 21 червня.

При цьому тільки 7 червня, коли відбувався з'їзд партії "Українська стратегія", Гройсман був у відпустці.

Як повідомляли Українські Новини, на 12:30 в п'ятницю заплановано засідання Кабінету Міністрів.

Нещодавно прем'єр влаштував зустріч на пуфиках "як Зеленський".

За даними соцопитування, українці хочуть бачити прем'єром лідера Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка, лідера Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлію Тимошенко та чинного прем'єра Володимира Гройсмана.