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28 июня 2019, пятница, 19:55 556
Кабмин 2019-06-28T21:13:26+03:00
Українські Новини
Гройсман устроил встречу на пуфиках как Зеленский

Гройсман устроил встречу на пуфиках как Зеленский

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 28 июня, в День Конституции Украины, провел встречу с украинцами в парке Наталка в формате, который ранее придумал президент Владимир Зеленский. 

Соответствующие фото на пуфиках чиновник выложил у себя на официальной странице в Facebook. 

Владимир Гройсман. Фото: facebook.com/Владимир ГройсманВладимир Гройсман. Фото: facebook.com/Владимир Гройсман

Идею проведения встречи такого формата премьер явно украл у Зеленского. И судя по выложенным фотографиям, привыкшему к премьерскому креслу Гройсману было не так уютно на пуфике, как президенту 7 июня на встрече с журналистами в загородной резиденции "Залесье". 

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу в Украине отмечается 23-я годовщина с момента вступления в силу Конституции.

Тем временем, Зеленский в День Конституции запустил флешмоб #мояулюбленастаття и потроллил депутатов. День Конституции Украины: где отпраздновать.

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