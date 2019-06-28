Гройсман устроил встречу на пуфиках как Зеленский

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 28 июня, в День Конституции Украины, провел встречу с украинцами в парке Наталка в формате, который ранее придумал президент Владимир Зеленский.

Соответствующие фото на пуфиках чиновник выложил у себя на официальной странице в Facebook.

Владимир Гройсман. Фото: facebook.com/Владимир Гройсман

Идею проведения встречи такого формата премьер явно украл у Зеленского. И судя по выложенным фотографиям, привыкшему к премьерскому креслу Гройсману было не так уютно на пуфике, как президенту 7 июня на встрече с журналистами в загородной резиденции "Залесье".

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу в Украине отмечается 23-я годовщина с момента вступления в силу Конституции.

Тем временем, Зеленский в День Конституции запустил флешмоб #мояулюбленастаття и потроллил депутатов. День Конституции Украины: где отпраздновать.