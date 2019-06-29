Гройсман три раза подряд пропустил час вопросов к правительству

Премьер-министр Владимир Гройсман за месяц трижды отсутствовал в Верховной Раде, когда депутаты проводили час вопросов к правительству. При этом только в один из этих дней он был в отпуске.

Об этом говорится в ответе секретариата правительства на запрос Україньских Новин.

Так, час вопросов к правительству проходил в парламенте 31 мая, 7 и 21 июня. В эти дни его заменял первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Скиншот трансляции телеканала "112 Украина" от 7 июня

Скиншот трансляции телеканала "112 Украина" от 21 июня

При этом в отпуске Гройсман находился только 7 июня, когда проходил съезд его партии "Украинская стратегия".

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Следующий час вопросов к правительству состоится 5 июля.

В секретариате Кабмина отказались сообщить, когда премьр планирует уходить в отпуск для проведения предвыборной агитации ссылаясь на то, что утверждение графиков отпусков членов правительства не предусмотрено.

Как сообщали Українські Новини, на днях Гройсман устроил встречу на пуфиках "как Зеленский".

По данным соцопроса, украинцы хотят видеть премьром лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко, лидера "Всеукраинского объединения "Батьківщина" Юлию Тимошенко и действующего премьера Владимира Гройсмана.