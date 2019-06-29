подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
29 июня 2019, суббота, 10:19 534 Документ
Кабмин 2019-06-29T10:19:01+03:00
Українські Новини
Гройсман три раза подряд пропустил час вопросов к правительству

Гройсман три раза подряд пропустил час вопросов к правительству

Владимир Гройсман в Верховной Раде
Владимир Гройсман в Верховной Раде

Премьер-министр Владимир Гройсман за месяц трижды отсутствовал в Верховной Раде, когда депутаты проводили час вопросов к правительству. При этом только в один из этих дней он был в отпуске.

Об этом говорится в ответе секретариата правительства на запрос Україньских Новин.

Так, час вопросов к правительству проходил в парламенте 31 мая, 7 и 21 июня. В эти дни его заменял первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Скиншот трансляции телеканала "112 Украина" от 7 июня

Скиншот трансляции телеканала "112 Украина" от 21 июня

При этом в отпуске Гройсман находился только 7 июня, когда проходил съезд его партии "Украинская стратегия".

П

Следующий час вопросов к правительству состоится 5 июля.

В секретариате Кабмина отказались сообщить, когда премьр планирует уходить в отпуск для проведения предвыборной агитации ссылаясь на то, что утверждение графиков отпусков членов правительства не предусмотрено.

Как сообщали Українські Новини, на днях Гройсман устроил встречу на пуфиках "как Зеленский".

По данным соцопроса, украинцы хотят видеть премьром лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко, лидера "Всеукраинского объединения "Батьківщина" Юлию Тимошенко и действующего премьера Владимира Гройсмана.

 

Больше новостей о: Внеочередные выборы Кабмин Агитация Отпуск Гройсман час вопросов Украинская стратегия

Архив
Новости
Гриневич в мае получила зарплату почти в четыре раза больше оклада 11:15
"Северный поток-2" пойдет в обход территориальных вод Дании 10:50
Гройсман три раза подряд пропустил час вопросов к правительству 10:19 Документ
Стрельба в Киеве. фото: Информатор.
В Киеве в ресторане произошла драка со стрельбой: нападавших задержали с наркотиками 10:15
Насколько может быть опасен летний загар 10:00
больше новостей
Жара готовит реванш: синоптик дала прогноз на День Конституции и начало июля 06:00 Карта
Ситуация на фронте обострилась: у ВСУ и боевиков масштабные потери 11:21
НБУ ослабил гривну после Дня Конституции: официальный курс валют с понедельника 05:59
Повышение пенсий могут отменить: эксперты объяснили, почему надо менять пенсионный закон 10:14
Иво Бобул баллотируется в депутаты Верховной Рады 12:30
больше новостей
Новый энергорынок запущен – прошел первый аукцион по продаже электроэнергии 16:53
Зеленский возмутился, что МИД без его ведома ответил на ноту о возвращении украинских моряков 16:57
У кандидата в нардепы от "Слуги народа" Куницкого оказалось двойное гражданство, - СМИ 15:40
Розенко получил надбавку за "интенсивный труд" размером почти с оклад в мае 08:43 Документ
Иво Бобул баллотируется в депутаты Верховной Рады 12:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok